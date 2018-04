Um Stater Geriicht ass et en Donneschdeg de Moien an enger Affär vu Fälschung zu enger Suspension du prononcé géint e Mann komm.

Et gouf also wuel festgehalen, dass Feeler geschitt sinn, dofir awer keng Strof gesprach.



Dem Mann, dee bei der Administration de la navigation aérienne schafft, war virgehäit ginn, tëscht 2014 an 2016 d'Logbuch vun der Maintenance vun engem Radar net de Virschrëften no ausgefëllt ze hunn, am Ganze 26 Mol. Eemol de Mount hätt de Mann den Ënnerhalt vun deem Radarsystem missen aschreiwen, fir ze dokumentéieren, dass d’Aarbecht gemaach gouf; hien hat dat awer eréischt virzejoert, nodréiglech, gemaach.



