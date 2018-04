Den Educatiounsminister Claude Meisch huet den Deputéierten an der Educatiounskommissioun an der Chamber um Donneschdeg de Moie proposéiert, fir den extraordinäre Rekrutement vun Enseignanten am Fondamental mat engem anere Bachelor wéi dem Enseignantsdiplom, op 5 Joer ze limitéieren.



De Ministère hat jo dës Iddi ausgeschafft, well een hofft esou méi Léierpersonal rekrutéiert ze kréien, als Léisung also fir den akute Manktem vun de Schoulmeeschteren a Jofferen.



D'Chamber géif mat op de Wee goen, schreift de Minister op Twitter.







Enseignant am Fondamental och mat engem anere Bachelor (Quereinsteiger). Proposéiere Limitatioun op 5 Joer. Chamber geet mat op dee Wee. — Claude Meisch (@MeischClaude) April 19, 2018

De Minister kënnt domadder der Demande vun de Gewerkschaften no, déi sech dogéint ausgeschwat haten, datt sou eng "Quereinsteiger-Méiglechkeet" op Dauer agefouert géif.