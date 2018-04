© RTL Archivbild

Nom déidlechen Accident e Mëttwoch am Nomëtten um CR 325 tëscht Eeschwëller an Ierpeldeng, wou e jonke Motard aus der Belsch säi Liewer gelooss huet, goufen eleng en Donneschdeg de Moien am Ganze 4 Accidenter gemellt, wou e Moto dran involvéiert ass.Géintwar et eng Kollisioun tëscht en Auto an engem Moto op der RN07 tëscht Houschter-Déckt an Houschent. Eng Ambulanz vun Dikrech, d'Pompjeeë vun Housen a Weiler, de Samu vun Ettelbréck an d'Police waren op der Plaz.Umass e Motocyclist an der Lëtzebuerger Strooss zu Koplescht gefall. Hei war eng Ambulanz aus der Stad, d'Pompjeeë vu Koplescht an aus der Stad, sou wéi de Samu aus der Stad an d'Police geruff ginn.Knappkrute sech an der Lëtzebuerger Strooss zu Gonnereng nach en Auto an e Moto ze paken. Hei war eng Ambulanz vu Jonglënster, d'Pompjeeë vun Konsdrëf an d'Police am Asaz.Kuerz virunwar et nach eng Kollisioun tëscht engem Moto an engem Camion op der Areler A6 op der Héicht vun der Sortie Helfent. Op der Plaz hei war eng Ambulanz,d'Pompjeeën an de Samu aus der Stad, sou wéi d'Police an d'Ponts et Chaussées.