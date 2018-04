© Christophe Hochard / RTL Télé Lëtzebuerg

Zanter 2004 géif d'Aarmut zu Lëtzebuerg kontinuéierlech an d'Luucht goen, an och d'Ongläichheeten. Eng Situatioun, déi d'Caritas esou net wëll akzeptéieren. Un d'Regierung ass et d'Fuerderung, datt méi familljefrëndlech geschafft gëtt. Zum Beispill wier d'Iddi vun der Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten ugestouss ginn, et wier awer näischt nokomm. En anert Beispill wier d’Besteierung vun monoparentale Familljen no der Klass 2 sinn am Plaz vun der Klass 1A. Et wier vill méi annoncéiert ginn, allerdéngs net vill wierklech ëmgesat ginn, bedauert de Robert Urbé am generellen. Anere Punkt, wou kéint geschafft ginn, d’Flexibiliséierung vun den Aarbechtszäiten.





Extrait Robert Urbé



Wat d'Reform vum RMG an de REVIS ugeet, ass d'Caritas op verschiddene Punkten averstanen. Ma d'Reform hätt vereenzelt Nodeeler. Zum enge géifen d'Leit hei am allgemengen stigmatiséiert ginn, obschonns vill Leit schaffe ginn, ma um Enn net genuch hu fir ze liewen.



80 Prozent, déi den RMG kréien, sinn op ee Complement ugewise fir iwwerhaapt iwwert d'Ronnen ze kommen. Laut dem Statec géifen 10 Prozent vun de Leit am Mount manner wéi 1'000 Euro hunn, esou de Robert Urbé.

De Sozialalmanach vun der Caritas vun dësem Joer enthält 10 Bäiträg, geschriwwe vu Leit aus der Zivilgesellschaft, mä och aus dem akademesche Beräich.