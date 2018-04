“Beschenkt vum Papp am Himmel – Aimés de Dieu le Père”, dat ass d'Leitmotiv vun der Muttergottesoktav 2018, dat den Oktavpriedeger, den Abbé Daniel Graul, a senge Priedegte behandelt.



Déi feierlech Erëffnungsandacht ass um Samschdeg, 21. Abrëll ëm 16 Auer. Zwou Wochen drop, um Sonndeg, 6. Mee ëm 15 Auer setzt d'Schlussprëssessioun dann de Schlussakkord vun der populärer Wallfahrt, déi mir och LIVE iwwerdroen.



Duerch e puer Webcamen an der Kathedral kënnt Dir d'Oktav och am Internet live materliewen.



De geneeë Programm vun de Massen an der Kathedral fannt Dir hei drënner. (Weider Informatioune ginn et och op http://www.cathol.lu/.)



Gedanke fir den Dag

Vu Méindes bis Freides déi nächst 14 Deeg hëlt den Oktavpriedeger, de jonke Paschtouer Daniel Graul sech all Moies viru 6, 1 Minutt fir sech e puer Gedanken ze maachen.





Programm vun der Oktav

Freideg, 20. Abrëll

18.30 Auer Vernissage vun der Ausstellung iwwer den hellege Jean Paul II.

ënnert dem Patronage vun der polnescher Ambassad 20.00 Auer Konferenz vum Pater Henri Delhougne O.S.B.: „Fallait-il changer le Notre Père ?“

Samschdeg, 21. Abrëll

14.00 Auer Glacis-Kapell – Start vum Familljerallye 15.45 Auer Empfank vun de Pilgerinnen a Pilger um Parvis vun der Kathedral

Prëssessioun bei d’Kathedral 16.00 Auer Feierlich Andacht zum Optakt 18.30 Auer Virowendmass 19.30 Auer Nuecht vun de Kathedralen „KATHEDRALsgeSIICHTer“

Sonndeg, 22. Abrëll

07.30 Auer Pélé des Jeunes –

Témoignage vum Brudder Jaspers vun der ökumenescher Gemeinschaft vun Taizé 09.00 Auer Mass fir d’Pilger (a verschiddene Sproochen, Krypta) 10.00 Auer Mass vum Vollek Gottes (Englänner, Kroaten, Spuenier, Portugiesen, Italiener, Polen, Ungarn, Kongolesen, Kameruner, Vietnamesen, Filipinos asw.) 12.00 Auer Mass a franséischer Sprooch 13.45 Auer Wallfaart a Mass am chaldäesche Ritus 16.00 Auer Mass fir d’Gemeinschafte vu Foi et Lumière an d’Frënn vun der Arche 17.15 Auer Laténgesch Marievesper 18.00 Auer Owesmass mat den neie geeschtleche Gemeinschaften an Initiativen

Méindeg, 23. Abrëll

06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 07.30 Auer Mass fir d’Par Iewescht Syr Saint-Esprit 08.45 Auer Mass fir d’Par Dräilännereck Musel a Ganer Saint-Nicolas 10.00 Auer Mass fir d’Par Parc Our Saint-Nicolas 10.00 Auer Gebietsmoment „Schengen ouni Grenzen“ (Krypta) 11.15 Auer Mass fir d’Pilger aus der Diözes Metz 13.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Krypta) 14.30 Auer Marievesper mat eucharisteschem Sege fir di franséisch Pilger 15.00 Auer Marieluef mat der Legio Mariae 16.00 Auer Pontifikalandacht mat Priedegt 17.00 Auer Meditative Gank bei d’Tréischterin am Leed 18.45 Auer Owesmass 19.30 Auer Eucharistesch Adoratioun (Votivaltor) 20.00 Auer Rousekranz mat eucharisteschem Sege fir d’Geweite Liewen

Dënschdeg, 24. Abrëll

06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 07.30 Auer Mass fir d’Pare Bartreng-Stroossen Saint-Jean XXIII a Mamerdall Saint-Christophe 08.45 Auer Mass fir d’Pare Miersch Saint-François, Mëllerdall Saint-Michel, Äischdall-Helpert Saint-Willibrord 10.00 Auer Mass fir d’Par Kordall Sainte-Barbe 11.15 Auer Mass fir d’Benediktiner vun der Abtei Clierf 13.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Krypta) 14.30 Auer Gebiet vun der Non mat de Benediktiner vun der Abtei Clierf 16.00 Auer Pontifikalandacht mat Priedegt 17.00 Auer Andacht mat Seenung vun de Kanner 18.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Votivaltor) 18.45 Auer Owesmass 20.00 Auer Rousekranz mat eucharisteschem Segen

Mëttwoch, 25. Abrëll

06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 07.30 Auer Mass fir d’Pilger 10.00 Auer Mass fir Mënsche mat enger Behënnerung 11.15 Auer Mass fir de Gemengerot an d’Awunner vun der Stad Lëtzebuerg 13.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Krypta) 14.00 Auer Mass fir d’Schoul vun de Schwëstere vun der Doctrinne chrétienne Ste-Anne vun Ettelbréck 16.00 Auer Pontifikalandacht mat Priedegt 17.00 Auer Meditative Gank bei d’Tréischterin am Leed 18.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Votivaltor) 18.45 Auer Owesmass fir d’Communauté Vie Chrétienne (CVX) 20.00 Auer Rousekranz mat eucharisteschem Segen

Donneschdeg, 26. Abrëll

06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 07.30 Auer Mass fir d’Pilger 08.45 Auer Mass fir d’Par Déifferdeng Saint-François-d’Assise 10.00 Auer Mass fir d’Paren Esch/Uelzecht Sainte-Famille a Suessem Christ Sauveur 11.15 Auer Mass fir di vermëssten a gefale Jongen aus der Heemecht 13.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Krypta) 14.30 Auer Mass fir d’Uleies vun der Groussherzoglecher Famill 16.00 Auer Pontifikalandacht mat Priedegt 17.00 Auer Meditative Gank bei d’Tréischterin am Leed 18.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Votivaltor) 18.45 Auer Owesmass 19.30 Auer Inklusiiven Owesluef a Laut- a Gebäerdesprooch

Freideg, 27. Abrëll

06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 07.30 Auer Mass fir d’Paren Mess-Réibierg Sainte-Famille a Äischdall Saint-François-et-Sainte-Claire 08.45 Auer Mass fir d’Schoule vu Ste-Sophie 10.00 Auer Mass fir d’Par Monnerech-Schëffleng-Steebrécken Notre-Dame-de-l’Évangile 11.15 Auer Mass fir d’Lëtzebuerger Arméi a fir d’Police Grand-Ducale 13.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Krypta) 14.30 Auer Mass fir de Kolléisch an d’Lycéeë vun der Stad Lëtzebuerg 16.00 Auer Pontifikalandacht mat Priedegt 18.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Votivaltor) 18.45 Auer Mass fir d’Uleies vun der Berufungspastoral, vum Monastère invisible a vum Weltwäite Gebietsnetzwierk vum Poopst 20.00-22.00 Auer Luefpräis, Kateches mam Äerzbëschof, Eucharistesch Adoratioun 22.00-06.00 Auer Gebietsnuecht (Krypta)

Samschdeg, 28. Abrëll

06.00 Auer Ofschloss vun der Gebietsnuecht mat franséischer Laudes (Krypta) 06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger an d’Wueltäter vun der Kathedral 07.15 Auer Mass fir d’Geweite Liewen 09.30 Auer Priisterwei 12.00 Auer Marianesche Concert 15.00 Auer Krankewallfaart mat Krankesalbung 18.30 Auer Virowesmass fir de Piusverband 20.00 Auer Liichterprëssessioun fir all Pilger vun der Glacis-Kapell un 21.00 Auer Marianeschen Owesluef

Sonndeg, 29. Abrëll

06.00 Auer Mass fir d’Pilger 07.00 Auer Mass fir den Uerde vun de Ritter vum Hellege Graf vu Jerusalem 08.00 Auer Mass fir de Konstantinuerden 09.00 Auer Mass fir d’ALUC a fir d’Universitéitsstudenten 10.15 Auer Marieluef 10.30 Auer Pontifikalmass 12.00 Auer Mass a franséischer Sprooch fir d’Lëtzebuerger an Amerika 15.00 Auer Vesper fir d’Par Lëtzebuerg Notre-Dame, Secteur Westen a fir Par Leideleng Saint-Corneille 16.30 Auer Mass fir d’Par Lëtzebuerg Notre-Dame, Secteur Norden 18.00 Auer Mass fir d’Par Lëtzebuerg Notre-Dame, Secteur Zentrum 19.30 Auer Ökumenesch Meditatioun an der Kierch St-Michel „Zeig mir deine Wunde!“

Méindeg, 30. Abrëll

06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 07.30 Auer Mass fir d’Legio Mariae a fir d’Mission de l’Immaculée 10.00 Auer Mass fir d’Pare Rammerech Saint-Valentin an Atertdall Sainte-Claire 11.15 Auer Mass fir d’Par Lëtzebuerg Notre-Dame, Secteur Süden 13.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Krypta) 14.00 Auer Mass fir d’Wierker vun de Schwësteren vun der Helleger Elisabeth 16.00 Auer Pontifikalandacht mat Priedegt 17.30 Auer Solidaritéitsgebiet 18.45 Auer Owesmass 20.00 Auer Rousekranz gestalt vun de Membere vun der diözesaner Kommissioun „Fra an der Kierch“ mat eucharisteschem Segen

Dënschdeg, 1. Mee

06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 07.30 Auer Mass fir d’Pilger 08.30 Auer Mass fir d’Paren Hesper-Réiser-Weiler Disciples d’Emmaüs, Beetebuerg-Fréiseng Saint-André, Diddeleng Saint-Martin a Käldall Notre-Dame-des-Mineurs 10.00 Auer Mass fir d’Par Ettelbréck Saints-Pierre-et-Paul 11.15 Auer Mass fir d’Dekanater Arel, Florenville, Habay-Étalle, Messancy a Virton 13.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Krypta) 15.00 Auer Marienandacht fir di belsch Pilger 16.00 Auer Pontifikalandacht mat Priedegt 17.00 Auer Andacht mat Seenung vun de Kanner 18.00 Auer Chrëschtlech arabesch Gesäng virum Votivaltor 18.45 Auer Owesmass 20.00 Auer Rousekranz gestalt vu Missio Lëtzebuerg mat eucharisteschem Segen

Mëttwoch, 2. Mee

06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 07.30 Auer Mass fir d’Doumkapitel, de Bëschofsrot, de Centre Jean XXIII, d’LSRS, de Lëtzebuerger Seminaire an de Seminaire Redemptoris Mater, d’Diözesankurie, de Service de la Pastorale an all pastoral Mataarbechterinnen a Mataarbechter 08.45 Auer Mass fir d’Par Steesel-Walfer Sainte-Trinité 10.00 Auer Mass fir d’Paren Clierf Saint-Benoît, Ëlwen-Wäiswampich Saint-François a Wëntger Sainte-Famille 11.15 Auer Mass fir d’Dekanater Bitburg, St. Willibrord Westeifel a Schweich-Welschbillig a fir d’Dekanat St. Vith (B) 13.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Krypta) 14.30 Auer Marienandacht fir di däitschsproocheg Pilger 15.15 Auer „Prière des mères“ virum Gnodebild 16.00 Auer Pontifikalandacht mat Priedegt 17.00 Auer Meditative Gank bei d’Tréischterin am Leed 18.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Votivaltor) 18.45 Auer Owesmass mat der italienescher Gemeinschaft 19.30 Auer Wallfaart vun der portugiesescher Gemeinschaft – Départ an der Häerz-Jesu-Kierch 20.15 Auer Mass mat der portugiesescher Gemeinschaft

Donneschdeg, 3. Mee

06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 08.30 Auer Mass fir d’Schoul vun de Schwëstere vun der Doctrinne chrétienne vum Fieldgen 10.00 Auer Mass fir d’Par Dikrich Le Bon Pasteur 11.15 Auer Mass fir d’Pare Wooltz Saints-Pierre-et-Paul an Öewersauer Saint-Pirmin 13.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Krypta) 14.15 Auer Andacht fir di eeler Leit 16.00 Auer Pontifikalandacht mat Priedegt 17.00 Auer Meditative Gank bei d’Tréischterin am Leed 18.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Votivaltor) 18.45 Auer Owesmass 20.00 Auer Rousekranz mat eucharisteschem Segen

Freideg, 4. Mee

06.15 Auer Mass fir d’Caritas 07.30 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 08.45 Auer Mass fir d’Par Regioun Iechternach Saint-Willibrord 10.00 Auer Mass fir d’Par Musel a Syr Saint-Jacques 11.00 Auer Mass fir di mam Häerz operéiert Leit (Krypta) 11.15 Auer Mass fir d’Dekanater Barvaux, Bastogne, Beauraing, Bertrix, Houffalize, Marche, Neufchâteau, St-Hubert a Vielsalm 13.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Krypta) 15.00 Auer Andacht fir di belsch Pilger 16.00 Auer Pontifikalandacht mat Priedegt 17.00 Auer Meditative Gank bei d’Tréischterin am Leed 18.00 Auer Eucharistesch Adoratioun (Votivaltor) 18.45 Auer Owesmass mat Koppelseenung

Samschdeg, 5. Mee

06.15 Auer Laudes a Mass fir d’Pilger 07.30 Auer Mass fir de Syprolux a fir d’Kolpingwierk 08.45 Auer Mass fir Missio Lëtzebuerg, d’Missiounswierk an d’Lëtzebuerger Missionaren 10.00 Auer Mass fir d’ACFL a fir d’KMA 11.15 Auer Mass fir di Deportéiert a fir di politesch Gefaangenen 15.00 Auer Wallfaart fir di eeler Leit mat Mass 17.00 Auer Andacht fir d’Biber an d’Wëllefcher 18.30 Auer Mass fir di Lëtzebuerger Massendénger

Sonndeg, 6. Mee

06.00 Auer Mass fir d’Pilger 07.15 Auer Mass fir d’Frënn vum Camino de Santiago de Compostela 10.15 Auer Marieluef 10.30 Auer Pontifikalmass mat Erneierung vun der Wei un d’Tréischterin am Leed 12.00 Auer Mass a franséischer Sprooch 15.00 Auer Schlussprëssessioun vun der Oktav mat Schlussandacht

Sakrament vun der Versöhnung/Beicht

Méindes bis samschdes vun 8.00 Auer bis 11.00 Auer

Dialogbeicht

Méindes bis freides vu 15.00 Auer bis 18.30 Auer a samschdes vun 8.00 Auer bis 11.00 Auer

