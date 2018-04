Wéi kann d'Mobilitéit zu Lëtzebuerg verbessert ginn a wat verstitt dir ënnert nohalteg Mobilitéit? Genee dat wollte mir an der Emissioun “Dir hutt Wuert” en Donneschdeg de Moie wëssen. Dat am Virfeld vum Consultatiounsdebat Mëttes an der Chamber. Ma d'RTL-Nolauschterer haten nawell ënnerschiddlech Meenungen zum Sujet.





Déi komplett Emissioun "Dir hutt d'Wuert"



Fir en Här vun Esch-Uelzecht, misst den ëffentlechen Transport virun allem a Richtung Grenze weider ausgebaut ginn. Virun allem wär et vir hie sënnvoll, d'Parkméiglechkeeten ëm d'Garë bescht méiglechst auszebauen, fir dass d'Leit d'Méiglechkeet hunn, vun hirem Duerf aus, mam Auto bei Zuch oder Bus ze kommen a vun do aus dann mam ëffentlechen Transport op d'Aarbecht, beispillsweis an d'Stad, weider ze fueren.

"Dir hutt d'Wuert" - De Resumé vum Frank Elsen



An och wat den Zuch betrëfft, misst méi gemaach ginn. Fir een Nolauschterer aus dem Préizerdaul misst d’Nordstreck beispillsweis zweespureg ginn. Hei sinn et, wéi sou dacks, d'Verspéidungen déi en Dar am A sinn.

Vill Leit haten dann och iwwert e Formulaire um Internet oder via SMS hir Meenung era geschriwwen. Insgesamt gëtt e "Gesamt-Konzept" gefuerdert. Donieft soll de Vëlo méi gefërdert ginn an direkt Vëlospistë gebaut ginn. Och d’Schaffe vun doheem aus, soll méi ënnerstëtzt ginn.







Eng Madamm vu Kapelle fuerdert dann méi Respekt am Verkéier. Vun Taxe fir an d'Stad eran ze kommen hält Si näischt, fäert souguer, dass dorënner d'Geschäftsleit leide géifen.

E grousse Problem wier awer, dass vill Projeten direkt refuséiert géife ginn, seet e weidere Nolauschterer, deen ënnert anerem d'Seelbunn als Beispill gëtt.