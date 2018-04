© Police Lëtzebuerg

An deene 24 Stonne verschäerfte Vitesskontroll hunn iwwer 200 Chauffere missen 49 Euro bezuelen. 80 Leit huet et 145 Euro an zwee Punkte vum Führerschäi kascht. 15 Automobiliste musse viru Geriicht.

11 mol hate Chaufferen ze vill gedronk. Deen éischte vun hinne gouf Moies um hallwer 9 erwëscht.





Bilanz des #SpeedMarathons

Von gestern Morgen 06.00 Uhr fand während 24 Stunden die 4te Edition des Blitzermarathons statt.

Insgesamt wurden landesweit 240 Verkehrskontrollen durchgeführt wovon 211 Kontrollen den Fokus nur auf die Geschwindigkeit legten.

Bei den anderen Kontrollen handelt es sich zum Beispiel um Kontrollen der Fahrzeugpapiere oder Schwerlastkontrollen.

Insgesamt wurden 202 gebührenpflichtige Verwarnungen von 49€ für Geschwindigkeitsübertretungen ausgestellt. 80 weitere fielen teurer aus indem 145€ beglichen werden mussten und ein Verlust von zwei Führerscheinpunkten zur Folge haben.

Die 15 Verkehrsteilnehmer, welche die höchstzulässige Geschwindigkeit mehr als 50% überschritten hatten oder mindestens 20 Km/h über dieser Geschwindigkeit lagen, wurden nicht zur Kasse gebeten, sondern gegen sie wird Protokoll erstellt.

Weitere 11 Protokolle wurden wegen anderen Zuwiderhandlungen, wie zum Beispiel Alkoholeinfluss erstellt. Gegen 08.30 Uhr wurde der erste Fahrer unter leichtem Alkoholeinfluss angehalten, er musste eine gebührenpflichtige Verwarnung begleichen.

Wurden während den Verkehrskontrollen andere Zuwiderhandlung festgestellt, so wurde hierfür ebenfalls eine gebührenpflichtige Verwarnung erstellt. So kam es zum Beispiel vor, dass dreiste Fahrer mit dem Handy am Ohr am Kontrollposten vorbeifuhren, jedoch im Anschluss von einer Patrouille in Empfang genommen wurden.

Außer dem Einsatz in Hesperingen kam es zu keinem weiteren Führerscheinentzug aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung.