Den 20. Mäerz koum et zu engem Iwwerfall op eng Bijouterie an der Stad, méi genee an engem Auerebuttek an der rue Philippe II. Zwou maskéiert Persounen haten de Buttek arméiert gestiermt a souguer geschoss. Kee gouf deemools blesséiert.

Kuerz drop goufen d'Täter dunn vun de franséischen Autoritéiten am Süde vu Frankräich festgeholl. Zënter Méint goufen d'Persoune bei eise franséisch Nopere gesicht, wat Froe bei der Kommunikatioun vun der Lëtzebuerger Police opgeheit huet.

En Donneschdeg huet den Etienne Schneider an enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro op dëse Virfall reagéiert a betount, dass d'Police beim Zäitpunkt vum Iwwerfall keng Informatioune gehat hätt, och net, dass béid Täter vun der franséischer Police géife gesicht ginn.

Déi disponibel Informatiounen déi d'Lëtzebuerger Police gesammelt hat, goufen direkt nom Iwwerfall un d'Kollegen a Frankräich, Däitschland an an der Belsch iwwermëttelt. Dës Informatioune sollte virun allem bei der Sich nom Fluchtauto déngen. An dës Zesummenaarbecht, esou den Etienne Schneider nach weider, hätt dozou gefouert, dass emol net 24 Stonnen nom Iwwerfall d'Männer konnten a Frankräich festgeholl ginn.