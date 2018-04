Le 19 avril 2018, le Premier ministre, ministre d’État, Xavier Bettel, a lancé l’exposition digitale «Éischte Weltkrich - Remembering the Great War in Luxembourg», qui retrace des aspects clé de l’histoire et de la mémoire de la Première Guerre mondiale au Luxembourg. Cette exposition a été réalisée par le Luxembourg Centre for Contemporary and Digital History (C²DH) sur demande et avec le soutien du ministère d’État.



«Cette exposition est un projet inédit au Luxembourg. Les responsables ont adopté une toute nouvelle approche en créant une exposition virtuelle, interactive, modulable et dynamique et le résultat est remarquable», s’est réjoui le Premier ministre lors de la présentation. «L’époque de la Première Guerre mondiale fut jusqu’à présent peu étudiée et peu connue au Luxembourg, mais ce fut une épisode-clé de notre histoire et celle de tout le continent européen», a estimé Xavier Bettel. Et de continuer: «Ce projet de recherche a la vocation de combler ces lacunes mais surtout de porter les événements de 1914 à 1918 à la connaissance des citoyens et de perpétuer ce savoir».



L’exposition, disponible en français, allemand et anglais s’adresse tant au grand public qu’aux passionnés d’histoire locale et aux chercheurs universitaires voulant l’utiliser comme ressource, tout en constituant un instrument éducatif aux multiples possibilités.



Le volet recherche a, entre autres, porté sur l’occupation par l’armée et l’administration militaire allemande, les problèmes d’approvisionnement de la population et ses conséquences, les différentes formes d’opposition et de lutte au sein de la population, l’engagement de Luxembourgeois dans les armées étrangères et la situation des étrangers au Luxembourg, les tensions politiques, plus particulièrement en 1918-1919, ainsi que la manière dont la «Grande Guerre» a marqué l’historiographie et la mémoire collective du pays.



Le projet de recherche ne se limite pourtant pas à une exposition digitale. Il a également permis d’élaborer un programme d’activités annexes, conférences, ateliers, colloques et publications qui a déjà été amorcé en 2017.



L’expostition peut être visitée sous https://ww1.lu.