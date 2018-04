© RTL Télé Lëtzebuerg

An der Chamber war en Donneschdeg de Mëtteg e laang annoncéierte Konsultatiounsdebat iwwert d’Mobilitéit am Land.



Wéi kann an den nächste Joren de Problem vum alldeegleche Stau geléist ginn? Dat war u sech d’Haaptfro zu deenen déi eenzel Parteie konnte Positioun bezéien.



E Grondsteen fir op laang Siicht dem Traffik Här a Meeschter ze ginn, wier am Joer 2012 déi sougenannte MODU-Strategie gewiescht, fir eng durabel Mobilitéit. E weideren Deel vun där Strategie soll dem Nohaltegkeetsminister François Bausch no den 18. Mee am Regierungsrot presentéiert ginn. Doranner wäert ënnert anerem e Katalog vu 50 Mesuren abegraff sinn, déi realiséiert solle ginn.



François Bausch: Do sinn der dobäi, déi si fir de Staat geduecht, do sinn der dobäi, déi si fir d'Gemenge geduecht, mä awer och fir d'Betriber a fir d'Leit selwer. Do sinn der, déi kënne kuerzfristeg mëttelfristeg a laangfristeg ëmgesat ginn. Et si sougenannt "quick wins" dran, wou ee ganz schnell mat wéineg Moyene ka Saache maachen. Also 50 konkret Mesurë wäerten dra sinn, déi geduecht si fir datt déi eenzel Akteuren an der Gesellschaft déi kënnen ëmsetzen.





Extrait François Bausch



Detailer dierfte mir dann eréischt Mëtt Mee gewuer ginn. Genee wéi och iwwert en neie Projet wat de Co-Voiturage betrëfft. Den 8. Mee sollen et hei Detailer ginn, wéi d’Leit motivéiert solle ginn, fir méi dorobber zeréck ze gräifen. Eng Test-Phas géif den Ament schonns lafen.Allgemeng ware sech sämtlech Riedner an der Chamber eens: Eng eenzeg gëlle Wonnerléisung gëtt et net, mä e muss eng ganze Panoplie vun eenzelne Mesuren ëmgesat ginn, fir d’Mobilitéit am Land ze verbesseren. Sief et duerch de Co-Voiturage, besser Busspuren, en Ausbau vun de Vëlospisten, e méigleche séieren Tram aus der Stad an de Süden, oder natierlech och den Ausbau an d’Verbesserung vum landeswäite Bus- an Zuchreseau.

