Zwee Joer Prisong mat méiglechem Sursis an eng Geldstrof vun 10.000 €: Dat huet d'Vertriederin vum Parquet am Nomëtten um Stater Geriicht fir eng Fra gefrot, dat an enger Affär vu Locatioun vu Cafészëmmeren. D'Faite ginn op den Zäitraum tëscht 2010 an 2013 zréck. D'Ugekloten hat dunn an der Stad miwweléiert Cafészëmmere fir 300 bis 600 € de Mount verlount. Si krut awer ë.a. virgehäit, dass d'Zëmmeren ze kleng an net héich genuch, net genuch isoléiert an net anstänneg miwweléiert waren.





Locatioun vu Cafészëmmeren/Reportage Eric Ewald



D'Vertriederin vum Parquet huet an hirem Requisitoire vu ganz schlëmme Faite geschwat, well d'Fra d'Situatioun vun de Leit, déi d'Zëmmere gelount hunn, exploitéiert hätt. Si hätt mat der Sécherheet an der Gesondheet vun de Leit gespillt, an dat iwwer eng laang Dauer. D'Fra wär fir d'Gestioun vun den Zëmmere responsabel gewiescht, hätt vum Loyer profitéiert a sech och als Gerante ausginn. Mat der Nout vu Landsleit hätt si Sue gemaach a quasi géint all d'Reegele verstouss; d'Fra wär zwar ëmmer nees dorop opmierksam gemaach ginn, mä hätt déi Remarken ignoréiert, bis am Mee 2013 d'Zëmmeren zougemaach gi wären.

En Zeien, deen d'lescht Sëtzung net do war, awer der Vertriederin vum Parquet no onbedéngt aussoe sollt, hat virdrun erkläert, e klengt Zëmmer um zweete Stack vum Café gelount ze hunn, vun Oktober 2012 bis Mee 2013. Hien hätt also am Café gewunnt, wär awer zu Villerupt ugemellt gewiescht, well hien der Fra no d'Adress vum Café net konnt dofir uginn. Am Zëmmer wär just e Kanapee gewiescht, an hien hätt der Fra de Loyer boer ginn.

Fir eng Polizistin, déi 4 Kontrollen op der Plaz gemaach hat, wär d'Ugekloten net mat der Situatioun eens ginn. Obwuel den zweete Stack u sech zou war, hätt Si deen awer verlount, fir finanziell iwwert d'Ronnen ze kommen. Doropshin huet de Me Marc Wagner, Affekot vum Zeie vun haut, am Ganze 7.400 € Loyer zréck- a Schuedenersatz gefrot an huet d'Ugekloten d'Aussoe vun deem Zeie kontestéiert.

Der Fra hiren Affekot huet iwwerdeems op d'Irrecevabilitéit vun de Poursuitte plädéiert, well den Délai raisonnable an dësem Fall iwwerschratt wär. Dem Me David Gross no wär d'Fra depasséiert gewiescht, mä si hätt keng béisaarteg Absicht gehat.

D'Uerteel ass fir den 8. Mee.