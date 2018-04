Mord beim Nuetsfoyer / Reportage Eric Ewald



Am Prozess ëm den Doud vun engem Mann, am Abrëll 2014, hat een en Donneschdeg de Mëtten um Stater Geriicht e Gefill vun „déjà-vu“! War am éischte Prozess dozou, zejoert, ee vun den zwee Ugekloten net do, war dat en Donneschdeg nees de Fall, just dass dës Kéier deen anere gefeelt huet.

Géint dee Mann war am Juni keen Uerteel gesprach ginn, well kuerz virdrun eben deen zweete Verdächtegen an der Affär gepëtzt gi war. Deemools war gesot ginn, dass deen Éischte bis zu engem Prozess géint déi zwee am Prisong bleiwe sollt. Nawell gouf hien am November op fräie Fouss gesat a koum en Donneschdeg net an d'Cité judiciaire.

Fakt ass: Am Mäerz viru 4 Joer war e Mann, deen op deem Dag 41 Joer krut, am fréien Owend beim Nuetsfoyer vun der Wanteraktioun um Findel sou widder de Kapp geschloe ginn, dass hie ronn annerhallef Woch drop u senge Blessure gestuerwen ass. Zejoert hat deen 1. Mann dofir wéinst Doudschlag de Prozess gemaach kritt: Um Enn dozou hat hien erkläert, net hien, mä deen aneren hätt d'Affer geschloen. Géint den 1. waren awer 4 Joer Prisong an eng Geldstrof gefrot ginn, ma et koum, wéi scho gesot, net zu engem Uerteel.

En Donneschdeg war also just deen neien Ugeklote fir den zweete Prozess an dëser Affär an d'Sëtzung komm. Deen anere Beschëllegte gëtt elo an Ofwiesenheet jugéiert, woumat d'Strof géint hie keng mat Sursis ka sinn. A fir alles nach méi onkloer ze maachen, huet deen neien Ugeklote en Donneschdeg gemengt, hien hätt keen ëmbruecht.

Viru 4 Joer wär hien och ganz zoufälleg zu Lëtzebuerg gelant, nodeems hien, net méi ganz niichter, zu Köln an den éischtbeschten Zuch geklomme wär. Nom Tëschefall um Findel wär hien, sou de Mann, a Frankräich no Aarbecht siche gaangen. D'lescht Joer gouf hien dunn zu Toulouse festgeholl an am Juli u Lëtzebuerg ausgeliwwert.

Ënner Ëmstänn kënnen DNA-Spuren op de Kleeder vum Affer Gewëssheet doriwwer bréngen, wie vun deenen zwee Beschëllegten de Mann sou gebeetscht hat, dass deen un de Suitten dovu gestuerwen ass. An deem Sënn gëtt en Dënschden, wann de Prozess viru geet, eng DNA-Spezialistin gehéiert.



Hei nach emol d'Artikelen ëm de Mordprozess fir nozeliesen:



RTL-NEWS (Mee): Mordprozess: Wien ass Schold um Doud vun engem Mann am Nuetsfoyer?



RTL-NEWS (Mee): "2 Gestalte gesinn": 5 Zeie gehéiert am Mordprozess Nuetsfoyer



RTL-NEWS (Mee): Mordprozess Nuetsfoyer: 4 Joer Prisong a Geldstrof fir Ugeklote gefrot



RTL-NEWS (Juni): Mordprozess Nuetsfoyer: 2. Verdächtege gepëtzt, Uerteel nach net gefall



RTL-NEWS (Juli): Stater Geriicht: Uerteel an Affär Doud am Nuetsfoyer um Findel nächst Woch



RTL-NEWS (Juli): Geriicht: Affaire Doud beim Nuetsfoyer: Keen Uerteel gesprach