Et geet ëm d'Zukunft vum ArcelorMittal-Wierk zu Diddeleng. Béid Politiker hate sech an engem Bréif un d'Adress vun der Kommissärin beschwéiert. Fir d'Reprise vum italienesche Stolproduzent Ilva duerch ArcelorMittal muss de Lëtzebuerger Stolkonzern sech vun enger Rei Schmelzen trennen. ArcelorMittal hat doropshin d'Wierk zu Diddeleng an Diskussioun bruecht. De Minister Etienne Schneider huet dofir kee Versteesdemech a wëll alles dru setzen, fir en Ofstousse vum Wierk ze verhënneren. An tëscht huet di zoustänneg EU Kommissärin dem Wirtschaftsminister an dem Diddelenger Buergermeeschter geäntwert. Si huet hir schrëftlech Äntwert en Donneschdeg via Twitter bekannt ginn.







Dear @EtienneSchneide and @DanBiancalana thank you for your input on the importance of the steel industry in Europa and @ArcelorMittal. Here is my reply. pic.twitter.com/O4jwDnzTnj — Margrethe Vestager (@vestager) April 19, 2018

dear @vestager, many thanks for your quick response and for the guarantee that you will not accept a divestment of the AM-Dudelange site if it’s future is in danger. I appreciate that you share the concerns of the steel workers based on the insecurity in their professional future — Etienne Schneider (@EtienneSchneide) April 19, 2018

Wéi et am Schreiwes heescht, géif een d'Positioun vu Lëtzebuerg verstoen, deemno d'Stolindustrie wichteg fir Europa ass a géif se géintiwwer Bëllegimporter protegéieren. Et wier awer och wichteg, fir eng gesond Kompetitivitéit an Europa ze suergen. D'Margrethe Vestager weist drop hin, dass d'Decisioun, wéi eng Wierker verkaf ginn, vum Wierk selwer getraff gëtt. Si géif awer verstoen, dass sou e Virgoen bei de Mataarbechter zu Onsécherheete féiert. Et wier awer och d'Zil vun der Kommissioun, dass d'Wierker déi sollen ofgestouss ginn, weider funktionéieren an net zougemaach ginn, fir weider kompetitiv ze bleiwen. Sollt d'Wierk zu Diddeleng zougemaach ginn, hätt d'Kommissioun domat hiert Zil verfeelt.D'Reaktioun vum Minister Etienne Schneider huet net laang op sech waarde gelooss. Hien huet och via Twitter der Kommissärin Merci gesot fir hir séier Äntwert. Hie wier och frou ze héieren, dass si net wéilt acceptéieren, dass d'Zukunft vum Site vun Diddeleng soll a Gefor sinn. De Wirtschaftsminister appreciéiert, dass si d'Bedenke vun de Stolaarbechter deelt, wat d'Onsécherheeten iwwert hir berufflech Zukunft uginn.Et gëtt erwaart, dass Bréissel virum 23. Mee eng Decisioun hëlt. Zu engem Verkaf vun der Galvalange Sarl zu Diddeleng soll et nëmme da kommen, wann d'Kommissioun mat der Lëscht vun ArcelorMittal averstanen ass.