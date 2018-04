© RTL-Archiv

Den Accident war an der Beetebuergerstrooss. D'Ambulanz an d'Pompjeeë vun Diddeleng waren op der Plaz, grad wéi d'Police.Géint 9.30 Auer dunn gouf um CR186 tëscht der Kockelscheier an der Stad. Och hei gouf eng Persoun liicht blesséiert. D'Ambulanz an d'Pompjeeën aus der Stad waren am Asaz.