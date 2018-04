Suite au départ en retraite de Jean Lucius, Claude Seywert sera à partir du 15 septembre au poste de CEO et président du comité de direction d’Encevo.



Wéi de Betrib an engem Communiqué matdeelt, huet de Verwaltungsrot de Claude Seywert als Successeur nominéiert.Den aktuelle CEO vun der Creos iwwerhëlt seng nei Funktioun op de 15. September. Encevo beschäftegt eng 1'500 Leit europawäit.De Claude Seywert gëtt bei Creos duerch de Marc Reiffers ersat.Den Erik von Scholz fir säin Deel remplacéiert dann de Marc Reiffers als CEO vun Enovos.

Le Groupe Encevo annonce que son Chief Executive Officer (CEO) et président du comité de direction, M. Jean Lucius, a décidé de partir en retraite en automne 2018.

De ce fait, le conseil d’administration a décidé de nommer M. Claude Seywert au poste de CEO et président du comité de direction d’Encevo S.A. avec effet au 15 septembre 2018. M. Seywert est actuellement CEO de Creos Luxembourg S.A. et membre du comité de direction d’Encevo S.A. Pour sa succession à la tête de Creos Luxembourg S.A., le conseil d’administration a désigné M. Marc Reiffers, actuellement CEO d’Enovos Luxembourg S.A. et membre du comité de direction d’Encevo S.A. M. Erik von Scholz, actuellement membre du comité de direction d’Encevo S.A. et en charge des départements Renewable Energies et Corporate Development & Strategy, succèdera quant à lui à M. Marc Reiffers en tant que CEO d’Enovos Luxembourg S.A. MM Reiffers et von Scholz garderont leurs fonctions comme membres du comité de direction d’Encevo S.A.

Esch-sur-Alzette, le 20 avril 2018