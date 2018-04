Christian Kmiotek

SNE vs Kmiotek - Reportage vum Annick Goerens



„Mir gi vun der Inclusioun a Richtung Segregatioun, wa mer Kanner mat staarke Verhalensproblemer an déi nei geplangten Therapiezentre baussent der Schoul stiechen.“ Dat ass d'Kritik vum President vun déi Gréng Christian Kmiotek géint déi nei Strukturen, déi den Educatiounsminister Claude Meisch e Mëttwoch presentéiert huet.

De grénge Politiker an Acteur den vu Formatioun Sozialpädagog ass, huet en Donneschdeg op Facebook déi nei geplangte Strukture kritiséiert, well Kanner doduerch komplett aus dem schoulesche Kader géinge gerappt ginn. Wann et ganz akut wier, da wier et evident, dass d'Kand guer net méi op dat schoulescht uspriechbar wier. Wann d'Kanner awer eng Zäitchen an der Therapie waren, da kéint een awer no an no nees méi schoulesch mat hinne schaffen, sou de Christian Kmiotek. Dat misste Léierinnen a Schoulmeeschtere mat hinne maachen. Wann ee guer keng Léierinnen a Schoulmeeschtere méi hätt, da géif een d'Kanner aus dem Schoulsystem erausgeheien.



Wann déi speziell Zentren awer an engem Schoulgebai wären, kéint een d'Kanner vill méi einfach nees integréieren. Do wieren och Aktivitéite méiglech, déi éischter para-schoulesch wieren.



D'Enseignantsgewerkschaft SNE kann dës Kritik iwwerhaapt net novollzéien. Den Ament wär d'Situatioun fir d'Léierpersonal nämlech net méi z'erdroen an dës Strukture wären e Schratt an déi richteg Richtung, erkläert den President Patrick Remakel.



Et hätt ee gesinn, dass bei verschiddene Kanner all déi Mesuren, déi elo en place sinn, guer net gräifen. Dofir wier dat elo déi lescht Solutioun, wou probéiert gëtt fir dann do de Problem ze bekämpfen. Et wier also net esou, wéi wann dat einfach déi zweet Etapp wier an d'Kanner géifen ofgestouss ginn. Et géifen elo schonn Etappe ginn, wou d'Kanner an der Schoul an an hire Klasse schonn eng speziell Betreiung kréien. Dat hei wier eng weider Alternativ fir deene Kanner ze hëllefen.



Mat Klasse vu 17/18 Kanner hätte schliisslech och all déi aner Schüler e Recht op Bildung an donieft géingen déi Kanner mat Verhalensproblemer duerno souwisou nees an den normale Schoulunterrecht integréiert ginn, sou nach den Patrick Remakel.