Nikola Dimitrov zu Lëtzebuerg (20.04.2018) Ugangs der Woch huet d'EU-Kommissioun dem EU-Conseil de Virschlag gemaach, mat Albanien a Mazedonien Bäitrëttsverhandlungen unzefänken.

D'Visitt ass ugaange bei de Vertrieder vum Vollek um Krautmaart an de Nikola Dimitrov koum an de Genoss vun enger personaliséierter Visitt guidé vum éischte Bierger vum Land an dee sollt Androck hannerloossen. An der Chamber selwer waren e Freideg de Moien och Schoulklassen op Besuch, déi net domat gerechent haten, op eemol virum Ausseminister vu Mazedonien ze sëtzen.25 Joer bestinn diplomatesch Relatioune mat Mazedonien, den Ausseminister Asselborn war de leschten Oktober zu Skopje op Visitt.Mazedonien ass schonns 13 Joer laang Bäitrëttskandidat. Elo dës Woch koum déi gréng Luucht, fir Verhandlungen opzehuelen. Et geet och drëms fir de Westbalkan un Europa ze bannen an net dem Afloss vu Moskau ze iwwerloossen.Mir sinn ons voll bewosst, dass mer nach net ukomm sinn. Mee mir si virbereet genuch fir d’Rees unzefänken. Mir ware laang an der Salle d’attente, esou den Nikola Dimitrov.Och am Sträit mam Numm Mazedonien, dee Griicheland exklusiv fir seng nërdlechst Provënz wëllt gëlle loossen, wier een an enger positiver Dynamik an et stéing ee kuerz virun enger Léisung.Iwwert en Datum vun engem méigleche Bäitrëtt goung e Freideg net Rieds. Mee d’Signal mam Ufank vun de Gespréicher ass emol gesat a gëtt Skopje en Ausbléck.