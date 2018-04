© Frank Elsen/RTL

Dowéinst fuerdert Natur an Ëmwelt eng intelligent Landesplanung mat 3 Verdichtungszenterenam Zentrum, am Süden an an der Nordstad. Déi 3 Zentere sollen ausgebaut ginn. Wunnquartieren an Industriezone sollen an Ofstëmmung mateneen entwéckelt ginn.D’Laure Cales vun der Associatioun Natur an Ëmwelt: Mir hunn an deene leschte Jore leider nach ëmmer eng Landesplanung materlieft, déi ganz diffus queesch duerch d'Land ass. Dat ass natierlech eng Katastroph fir d'Aartevillfalt duerch déi héich Zersiedelung vun der Landschaft. Doduerch hätte mir gären, dass op déi dräi Verdichtungszentren Zentrum, Süden an Nordstad sech fokusséiert gëtt. Dat heescht, do wou d'Leit schaffen, sollen d'Leit och kënne wunnen, hir Fräizäit soll do sinn an Industrië sollen ugesiedelt ginn. Dat heescht deen Zeenario 3, dee jo och wuel bekannt ass vum Développement organisé et harmonieux du territoire, ënnerstëtze mir vollkommen. Dee soll och deementspriechend vernetzt ginn, dat heescht mam ëffentlechen Transport a mat engem kohärente Mobilitéitskonzept ergänzt ginn.

Wat déi zukünfteg Agrarpolitik betrëfft, wëll Natur an Ëmwelt den Undeel vun der Biolandwirtschaft bis 2025 vu 4 op 20 Prozent eropschrauwen. Déi regional Produktioun vu Bioliewensmëttel soll zu enger Prioritéit ginn. Bauere sollen ee séchert Akommes kréien an d’Natur besser protegéiert ginn.

D’Associatioun fuerdert dann och e Verbuet vun de Pestiziden. Déi Mesuren, déi fir de Waasserschutz virgesi sinn, sollen ëmgesat ginn an d’Waasserqualitéit verbessert ginn. Zum Beispill sollen déi al Kläranlagen an Ofwaasserkanal moderniséiert an ausgebaut ginn.

D’Associatioun fuerdert awer och, datt d’Regierung en neit Fëschereigesetz stëmmt.



Am Virfeld vun de Chamberwahlen de 14. Oktober sollen déi ronn 60 Fuerderunge vun Natur an Ëmwelt elo un déi politesch Akteure weider gereecht ginn.