De Minister ënnersträicht nach eng Kéier, datt ee sécher keng Reform wollt maachen, déi méi komplizéiert a méi schlecht fir d'Leit ass, mä datt et drëm goung, ze vereinfachen, méi flexibel ze ginn an d'Leeschtungen op engem ganz héijen Niveau ze halen.



No deenen éischten dräi Méint ass hien optimistesch, datt dat gelongen ass.





Bilan Fleegeversécherung/Dany Rasqué



Dem Romain Schneider seng Verwaltunge sinn den Ament am Gaang, Dossieren z'evaluéieren, fir datt dann de 7. Mee e Verglach ka gezu ginn. De Sozialminister betount, datt elo géif gekuckt ginn, wéi d'Situatioun vun de Leit ënnert der aler Fleegeversécherung par Rapport zu der neier Versécherung ausgesäit. Da géif een och kucke wéi d'Situatioun bei de Betraffenen, awer och bei de Prestatairen ausgesäit.

Dat gëtt also eng éischt Iddi an deen doten Exercice soll och all dräi Méint gemaach ginn. D'Zuele sollen dann och beleeën, dass de System net méi schlecht ass wéi dee virdrun. Virun allem a Saache Qualitéit a Flexibilitéit misst natierlech sou dacks a gutt wéi méiglech nogebessert ginn.

Sollt dann awer zesumme mat de Gewerkschaften an der Copas festgestallt ginn, datt et Verschlechterunge ginn, ass et nach ëmmer méiglech, punktuell Adaptatiounen ze maachen, widderhëlt de Romain Schneider nach eng Kéier.



Vill Kritik gouf et jo ronderëm déi sougenannte Courses-sorties. Och wann d'Prioritéit op eng aktiv Beschäftegung geluecht gëtt, kann een awer och nach ëmmer dat maachen, wat bis elo an där Zäit gemaach gouf, also geziilt akafe goe respektiv geziilt an d'Apdikt goen, an dat individuell an och an engem intime Kader.

No den éischten dräi Méint ass de Sozialminister also relativ optimistesch an zefridden. Bleift ofzewaarden, wéi d'Gewerkschaften an d'Vertrieder vun der Copas dat de 7. Mee gesinn.