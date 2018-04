Am Kader vun der Reorganisatioun vun de Rettungsdéngschter am Land plënneren d'Stater Beruffspompjeeën, grad wéi den 112 an den neien CGDIS op Gaasperech.

E Freideg de Mëtteg war eng Visitt vum Chantier vun dësem Site zu Gaasperech, deen op enge 5 Hektar läit a souzesoen den Etat-Major vum CGDIS ass, déi nei Kasär heescht dann och Centre national d'Incendie et de Secours, kuerz CNIS.

Am Gebai tëscht dem Lycée Vauban an dem Rond-point Gluck ginn et ënnert anerem Trainingsméiglechkeete fir Pompjeeën, wou déi verschiddenst Virfäll, wéi Aarbechtsaccidenter, technesch Asätz a Bränn kënne simuléiert ginn. An engem spezielle Silo ka geüübt ginn, fir Persounen ze retten, déi verschott sinn.

Weider Méiglechkeete vun Exercicë fir d'Stagiaire ginn et an engem kënschtleche Weier, engem Kanalisatiounssysteme, grad wéi an engem nogebauten Eisebunns- an Autobunnstunnel fir entspriechend Accidenter op esou Plazen ze simuléieren.

Dee neien nationalen Zenter vun de Rettungsdéngschter, deen en direkten Accès op d'Autobunn huet, dierft 2020 fäerdeg an operationell sinn.

Alles an allem dierft de Bau eng ronn 142 Milliounen Euro kaschten, wouvunner d'Stater Gemeng eng 67 Milliounen dréit. D'Gebai huet Plaz, fir eng 80 Ambulanz- a Pompjeesgefierer ze stationéieren.