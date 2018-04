© Ben Frin / RTL Radio Lëtzebuerg

D'Digitaliséierung an déi ëmmer méi streng Reglementatioun géifen d'Käschte fir d'Banke méi staark klamme loosse wéi d'Revenuen. Den neie President vun der ABBL Guy Hoffmann gesäit de Secteur an enger Phas vu massivem Wandel.



Guy Hoffmann: Generell mengen ech sinn eng ganz Partie Banken, déi sech ganz konkret musse Froe stellen iwwert hire Geschäftsmodell. Dat ass och eppes wat vun der europäescher Zentralbank als ganz wichtege Punkt virgi gëtt. Huet eng Bank e Geschäftsmodell, dee profitabel ass, deen iwwerliefbar ass an a Funktioun dovunner wäerte vill Banken decidéieren, dass se villäicht d'Masse critique a verschiddenen Domainen net méi hunn, fir esou e Geschäft kënnen ze maachen a sech dann dee Moment villäicht zeréckzéien oder awer och ausbauen. Grosso modo mengen ech ass et ganz wichteg, dass mir d'Kompetitivitéit vun der Finanzplaz héich halen. An do ginn et eng ganz Partie Kritären, déi wichteg sinn. Déi éischt sinn ëmmer déi, déi direkt d'Suen touchéieren, dat ass d'Impositioun vun de Betriber hei am Land, dat ass awer och de Finanzement vun enger CSF, deen haut quasi vum ganze Privatsecteur gemaach gëtt.





D'Banke stinn awer op zolitte finanzielle Been wat hiert Kapital betrëfft, sollt net vergiess ginn. Obwuel d'Lëtzebuerger Economie sech ëmmer méi diversifizéiert, dréit d'Finanzplaz nach ëmmer mat ronn 1/3 zu der nationaler Wirtschaftsleeschtung bäi. 28% vun de Betribssteiere gi vun de Banke bezuelt.