Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

54 Zaldote vereedegt (20.04.2018) A Präsenz vun der Staatssekretärin war zu Miersch eng Feier.

De Communiqué vum Ministère

© EMA © EMA © EMA « ZréckWeider »



Francine Closener a assisté à la cérémonie de promesse solennelle de 54 soldats volontaires (20.04.2018)

Communiqué par: état-major de l'armée

En date du 20 avril 2018, l'armée luxembourgeoise a procédé à la place Saint Michel à Mersch à la promesse solennelle de la 30e session de recrues. En présence de la secrétaire d'État à la Défense, Francine Closener, 54 soldats volontaires, dont treize de nationalité portugaise, un de nationalité italienne, un de nationalité allemande et un de nationalité néerlandaise ont prêté serment. Cinq femmes ont prêté serment lors de la promesse solennelle. Cette cérémonie marque pour les volontaires l'achèvement de l'instruction de base de quatre mois. Cette phase vise à préparer les recrues à leur formation militaire, qui se poursuit pendant 36 mois. Sur un total de 78 recrues, 54 ont terminé avec succès l'instruction de base, correspondant à un taux de réussite de 69%.

Lors de son allocution la secrétaire d'État à la Défense, Francine Closener, a déclaré: «Malgré la modernisation de la défense moyennant de nouvelles technologies, le capital humain reste l'élément fondamental de l'armée Luxembourgeoise. C'est pourquoi les investissements réalisés dans le cadre de l'augmentation progressive de notre effort de défense doivent en premier lieu soutenir nos militaires dans leurs missions, tout en garantissant au mieux leur sécurité personnelle. Parallèlement, de nouvelles carrières scientifiques et académiques sont en train d'être développées au sein de l'armée luxembourgeoise, s'adressant à des profils beaucoup plus variés et spécialisés que nous souhaitons attirer avec une stratégie de recrutement adaptée».

À l'occasion de cette cérémonie, une médaille de reconnaissance a été remise aux membres luxembourgeois des contingents KFOR 50, KFOR 51, KFOR 52, eFP-01, EUTM Mali 13; ainsi qu'à des membres militaires étrangers déployés au courant des années 2017 et 2018.