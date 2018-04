© Police

Stater Gare



D'Police vun der Stater Gare huet an Zesummenaarbecht mat der Police vu Bouneweg an dem SREC-Stupéfiants en Drogendealer festgeholl.

De Schwéierpunkt vun den Observatioune louch op der rue Glesener. Hei huet de concernéierten Dealer sech am Virfeld reegelméisseg opgehalen. Spéider gouf d'Persoun och gesinn an der Stroossbuerger Strooss an an der Avenue de la liberté Drogen ze verkafen. Dobäi konnt och festgestallt ginn, dass den Dealer Drogen am Mond verstoppt an dës och ofgeschléckt huet.

D'Duerchsiche vum Kierper ass positiv verlaf, ronn 366 Euro, 6 kleng Tute mat Cannabis an 3 Handye goufe vun der Police confisquéiert. De Parquet huet dann och ordonnéiert, de Verdächtege festzehuelen, dobäi koum och nach eng Haus-Perquisitioun an e Rendezvous am Scanner. Beim Verdächtegen doheem (Suessem) konnten d'Beamten nach eemol 2060 Euro a weider Handye confisquéieren.



Lampertsbierg

Zouschloe konnten d'Beamten aus der Stad och um Lampertsbierg, méi genee an der rue de Gibraltar. Eng Police-Patrull déi zu Fouss ënnerwee war, ass en Donneschdeg de Mëtteg um kuerz no 12 Auer e Grupp Jugendlecher beim Lycée opgefall, déi sech opfälleg verhalen hunn.



Wéi Si d'Poliziste gesinn hunn, sinn déi an e Gebai gelaf, dat eidel steet. Bei der Kontroll ass de Beamten dunn direkt eng Digitalwo a 36,3 Gramm Haschisch an d'A gefall. Bei de Kierperduerchsichunge sinn nach eemol 37,3 Gramm opgedaucht an eng Geldzomm vu ronn 225 Euro. Eng vun de Persounen huet dunn uginn, dass et sech bei den Drogen em Eegekonsum dréie géif.



D'Drogen, Drogegeschier, d'Geld an d'Handye goufe vun der Police confisquéiert. Bei der Persoun, déi zouginn huet, dass et seng Droge wieren, goufe bei enger Haus-Perquisitioun dann nach eemol 78 Gramm Haschisch fonnt. De Schëllege gouf protokolléiert.