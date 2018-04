Sécherheet op der Stater Gare: Wat ass geplangt? (20.04.2018) Mat de jéngsten Evenementer zu Bouneweg an op der N7 ass d'Diskussioun jo nei lancéiert ob d'Police genuch Moyenen huet, fir hirer Aufgab gerecht ze ginn.

D'Sécherheet läit de Stater Politiker ëmmer erëm um Häerz, se war dacks Prioritéit am Wahlkampf, huet dee leschten, deen zejoert, awer éischter kal gelooss. Zënter Oktober ass dat anescht, d'Sécherheet wier deem neie Schäfferot wichteg. A wéi de Minister sot, e géif mat der Stad iwwert den Ausbau vun der Videosurveillance op der Gare diskutéieren, war d'CSV begeeschtert.Mat méi Kamerae kéint d'Police einfach besser schaffen. Mat der Initiative vum fréiere Justizminister Frieden koum 2007 e Reglement Grand-Ducal iwwer d'Videosurveillance, an do gëtt festgehalen, dass de Stater Comité de Prévention an de Schäfferot all Joer hiren Accord musse ginn, dass d'Police an der Haaptstad iwwerhaapt däerf filmen. Mëtt Mäerz war dee Comité zesummen, et goung do schonn ëm d'Sécherheet op der Gare an d'Installatioun vu Kameraen a méi där gelungener Stroossen, a souguer iwwert dëse Quartier eraus, dat freet op alle Fall emol d'Bouneweger, sou de President vum Bouneweger Geschäftsverband Luc Meyer.Nee, déi Kéier net, Big Brother wäert wuel an Zukunft net just op der Gare, mee och zu Bouneweg e schaarft Aen hunn, op déi Béiss, an op déi Léif. Aner Quartiere wieren Hollerech a Gaasperech. Gefält dat deenen, déi gemengerhand keng stiichten? Brénge méi Kameraen eppes ouni méi Polizisten? Gëtt et déi Zentral iwwerhaapt nach, an där d'Police op den Ecranen alles gesinn huet? Esou Froe wäerten dem Minister, der Buergermeeschtesch an der Police gestallt ginn, an der geplangter Biergerversammlung fir déi concernéiert Quartieren Enn Mee.