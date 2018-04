Quo Vadis Schraasseg? (20.04.2018) Onrouen am Prisong

D'Gewerkschaft vun de Giischtercher AAP huet per Communiqué reagéiert a gefuerdert, datt d'Juegt géint Giischtercher ophält. D'Associatioun des Agents Pénitentiaires du Grand Duché de Luxembourg hat de Mëtteg mam Justizminister eng Reunioun iwwert déi aktuell Situatioun.D'Association des Agents Pénitentiaires du Grand Duché de Luxembourg hat mam Justizminister eng Reunioun iwwert déi aktuell Situatioun, si wollten dono awer kee Statement zu dëser Reunioun ginn.

Am Laf vum Dag huet de Justizminister eng Delegatioun vu Prisonnéier zu Schraasseg gesinn, fir iwwert d'Problemer ze schwätzen. Do gouf kloer gesot, datt een vu Säite vum Ministère ëmmer bereet wier, fir iwwer Verbesserungen am Strofollzuch ze schwätzen. Deen Dialog kéint awer just da stattfannen, wann Uerdnung am Prisong ass a sech do un d'Regele gehale gëtt. Déi éischt Regel do ass, datt Gewalt en No-Go ass. A wien op d'Gewalt setzt, dee muss dono mat Konsequenze rechnen.

Et géif de Moment am Prisong Gruppéierunge ginn, déi versichen Onrou ze stëften. An deem Kader huet de Minister awer Vertrauen an d'Direktioun, déi d'Regele kann ëmsetzen a kucken, datt se agehale ginn.

D'Chamberkommissioun ass um freie Freideg Owend op Demande vun der CSV zesumme komm. Fir d'CSV dann ass et en No-Go, datt et Gewalt géint Personal a Giischtercher vu Säite vun de Prisonéier ausgeet, esou de Leon Gloden. An der Kommissioun gouf da vum Minister gesot, datt et elo keen Dialog méi géif ginn, mä et géif elo emol gekuckt ginn, wéi d'Behuele vun de Prisonéier sech verbessert.

D'Menacen iwwer Facebook wiere iwwerdeems net vu bannent dem Prisong geschriwwe ginn, ma vun Ex-Prisoneier, esou de Felix Braz.