Um 17.42 Auer krute sech um Meelickshaff an der Gemeng Iechternach 2 Autoen ze paken. Hei gouf et wéi gesot 3 Blesséierter. Op der Plaz waren 2 Ambulanze vun Iechternach an der Fiels, d'Pompjeeë vun Iechternach an d'Police.Um 18.20 Auer stoung zu Esch an der Rue de Stalingrad en Auto a Flamen. Hei waren d'Pompjeeë vun Esch an d'Police am Asaz.A 4 Minutte méi spéit, war et nach eng Kollisioun tëscht engem Auto an engem Moto zu Suessem an der Escher Strooss. Hei gouf eng Persoun verwonnt. Op der Plaz waren eng Ambulanz an de Samu vun Esch, d'Pompjeeën vu Suessem/Déifferdeng, de Sauvetage an d'Police.