Vun 10 Auer bis den Owend 18 Auer kann een an déi verschidde Gebaier eran, sech informéiere wéi do geschafft gëtt a wéi eng Roll déi Institutioun hei am Land spillt.

Wéi gesot, d'Chamber um Krautmaart mécht mat, de Staats-, den Aussen-, de Kooperatiouns- an de Kulturministère. Et kann ee bis eran an de Staatsrot, d'Cour des Comptes, d'Cité judiciaire, d'Zentralbank an an d'Europahaus. Och d'ADEM op Esch Belval mécht hir Dieren op. Grad wéi d'Stad Lëtzebuerg, wou een an d'Märei era kann.

Et soll een onbedéngt eng Carte d'identité bei sech hunn.