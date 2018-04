X

An den Undrang vun de Leit war grouss. Vill wollte gesinn, wéi et hannert den Diere vun de Ministèren ausgesäit. Wou schafft eise Premier? Wou trëfft sech de Regierungsrot? Wéi setzt et sech op der Plaz vum Claude Wiseler an der Chamber a wou sëtzen d'Vertrieder vun déi Lénk an dem ADR?Ma net nëmmen déi Virwëtzeg waren e Samschdeg an de Ministèren ënnerwee, ma vill vun eise Politiker ware selwer och vertrueden, fir Froen ze beäntweren, Leit z'empfänken oder, wéi d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch, en Debat iwwer d'Impfungen halen.Vun 10 Auer bis den Owend 18 Auer kann een an déi verschidde Gebaier eran, sech informéiere wéi do geschafft gëtt a wéi eng Roll déi Institutioun hei am Land spillt:D'Chamber um Krautmaart huet matgemaach, de Staats-, den Aussen-, de Kooperatiouns- an de Kulturministère. Et konnt ee bis eran an de Staatsrot, d'Cour des Comptes, d'Cité judiciaire, d'Zentralbank an an d'Europahaus. Och d'ADEM op Esch Belval hat hir Dieren opgemaach, grad wéi d'Stad Lëtzebuerg, wou een an d'Märei era konnt.

Veuillez trouver ci-joint les éléments d'intervention de la ministre de la Santé, Lydia Mutsch, lors du débat public "Prévenir, protéger, vacciner: les enjeux de la vaccination. Que fait l'Union européenne?", qui a lieu aujourd'hui à la Maison de l'Europe dans le cadre de l'édition spéciale - Journée Portes ouvertes des institutions.

Lors de son discours, la ministre a insisté, qu'il relève du devoir du ministère de la Santé, de redonner du crédit au discours scientifique autour des effets du vaccine et de lutter contre les fausses informations qui non seulement représentent un danger pour la santé des citoyens, mais qui mettent aussi en cause les investissements du gouvernement dans la prévention de maladies contagieuses. Car ces maladies peuvent être évitées !

Dans le cadre de la « Journée Portes Ouvertes des Institutions » qui se tiendra le samedi 21 avril 2018, le Ministère des Affaires étrangères et européennes ouvrira les portes au public de son bâtiment « Mansfeld » (9, rue du Palais de Justice) et de l'Hôtel St. Augustin de la Direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire (6, rue de la Congrégation).

Les citoyens intéressés auront l'opportunité de découvrir de l'intérieur le bâtiment le plus ancien de la Ville-Haute, le « Mansfeld », et de s'informer de manière ludique sur les objectifs de développement durable ainsi que sur l'engagement du Grand-Duché dans la coopération au développement.

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, accueillera les visiteurs pendant la matinée du 21 avril entre 10 heures et 11 heures du matin dans son bureau.

Pour des raisons de sécurité, les visiteurs sont priés de se munir d'une pièce d'identité.



Programme du ministère de la Culture à l'occasion de la Journée Portes ouvertes des institutions (21.04.2018)

Veuillez trouver ci-dessous le programme d'encadrement, que le ministère de la Culture a organisé dans le cadre de la Journée portes ouvertes des institutions le 21 avril 2018:

• Visite libre du bâtiment Terres Rouges (bureau du ministre, bureau du secrétaire d'État, salle du Conseil, œuvres d'art exposées) entre 10 et 18 heures;

• Visites guidées du bâtiment Terres Rouges par Robert L. Philippart avec des explications historiques et architecturales à 10 h 30, 11 h 30, 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30 (luxembourgeois, français ou allemand selon la composition du groupe);

• Présence de membres de l'association «Urban Sketchers» qui dessineront en temps réel l'Hôtel des Terres Rouges;

• Programme détaillé de l'encadrement musical par différents ensembles et élèves du Conservatoire de la Ville de Luxembourg:

10 h 30: Ensemble de Jazz: Jérôme Locatelli, saxophone; Pierlugi Caristi, piano; Max Serra, contrebasse; Hanno Schmitt, batterie

11 h 15: Quinette de cuivres «Eudaïmonia»: Ben Kass, trompette; Loïc Tacchi, bugle; Jan-Félix Inghelram, cor; Jules Nies, trombone; Michel Fonck, tuba

11 h 45: Marc Cesarini, trombone, et Natalia Kovalzon, accompagnement au piano

12 h 15: Ensemble de guitares

12 h 30: Inès Pyziak, basson

12 h 45: Moritz Schmoetten, trompette, et Michel Abreu, accompagnement au piano

13 h 00: Damien Muller, cor, et Isabelle Trüb, accompagnement au piano

13 h 15: Miguel Jimenez, alto, et Isabelle Trüb, accompagnement au piano

13 h 30: Duo Elizabeta Tomac, violon, et Colin Tonellio, piano

13 h 45: Nadia Ettinger, violon, et Peter Petrov, accompagnement au piano

14 h 00: Alex Lallemang, clarinette, et Natalia Kovalzon, accompagnement au piano

14 h 15: Yanis Griso, violon, et Peter Petrov, accompagnement au piano

14 h 30: Sally Nickels, flûte traversière, et Natalia Kovalzon, accompagnement au piano

14 h 45: Jason Wang, violon, et Peter Petrov, accompagnement au piano

15 h 00: Suzanne Creton, clarinette, et Isabelle Trüb, accompagnement au piano

15 h 15: 88 Keys, élèves des classes de piano

16 h 15: Ensemble de flûtes à bec: Laurie Krier; Despoina Nestoras; Louisa Sieveke; Thomas Kügler

16 h 30: Duo Philomène: Guirao et Anne Galowich, clavecins; Trio: Laurie Krier, flûte à bec; Maxime Igisch, viole de gambe; Anne Galowich, clavecin



Journée portes ouvertes des institutions

Le samedi 21 avril 2018, des ministères et institutions invitent le public à la Journée portes ouvertes des institutions, qui aura lieu de 10 à 18 heures. Les citoyens intéressés pourront visiter les différents bâtiments et s’informer sur le rôle et le fonctionnement des différents acteurs publics.

Participants



Luxembourg-Ville

Chambre des députés, en collaboration avec le Zentrum fir politesch Bildung et la Chaire parlementaire de l’Université du Luxembourg

Ministère d’État

Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE)

MAEE – Direction de la coopération au développement et de l’action humanitaire

Ministère de la Culture

Conseil d’État

Cour des comptes

Cité judiciaire: Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

Banque centrale du Luxembourg

Maison de l’Union européenne



Esch-Belval

Agence pour le développement de l’emploi



La Ville de Luxembourg participera également aux portes ouvertes et ouvrira l’Hôtel de Ville au public.

Accès

Tous les bâtiments sont au moins partiellement accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour des raisons de sécurité, les visiteurs sont priés de se munir de leur carte d’identité.

