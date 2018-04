D'Oktav gehéiert zu eiser Kultur an ass eng Traditioun, déi hei am Land nach ëmmer hire Stellewäert huet.

D'Kathoulesch Kierch wier sech awer bewosst, datt ee mat der Zäit misst goen an nei Weeër sichen. Esou ee vun de Messagen, dëse Samschdeg, beim Optakt vun der Muttergottesoktav. Well d'Maria staark mat Lëtzebuerg verwuerzelt ass, waren d'Still an der Kathedral de Mëtteg och bal all besat.