Télévie: E grousse Chiffer an en neie Rekord (21.04.2018) Den 21. Abrëll war zu Lëtzebuerg de groussen Télévie-Dag.





Et goung drëms fir sech zesumme géint de Kriibs a fir d'Kriibsfuerschung z'engagéieren.

All Joer kréien hei am Land méi wéi 2.000 Erwuessener a Kanner eng Kriibs-Diagnos. Eng Persoun vu 4 stierft u Kriibs. Jidderee ka betraff sinn.

Zesummen den Télévie z'ënnerstëtzen, dat konnt een e Samschdeg an engem vu 5 Zentren am ganze Land: zu Walfer, Kielen, Rammerich, Beetebuerg a Rodange gouf sech haut speziell de ganzen Dag iwwer mobiliséiert.





Um Freideg den Owend war de Startschoss fir dee groussen Télévie-Dag a vun deem Ament un ass de Compteur gelaf an och geklommen - fir um Enn, fir um spéide Samschdegowend stoenzebleiwe bei där spektakulärer Zomm vun 1.674.429 Euro.







Am Numm vun all de Concernéierte seet RTL en häerzleche Merci. E ganz grousse Merci all deenen Aktiven, déi sech d'Joer iwwer fir d'Aktioun asetzen, an och deene Leit, déi den Télévie an hirem Testament vermierkt hunn an domadder och no hirem Doud nach Mënschen hëllefen.



Zur Erënnerung: D'Lescht Joer war de Compteur bei der phänomenaler Zomm vun 1.620.455 Euro stoe bliwwen.



Fotoen a Videoen: Loosst den Télévie 2018 nach eng Kéier Revue passéieren



Um Samschdeg konnten d'Leit dee ganzen Dag iwwer an déi eenzel Centres de promesses goen, fir sech do z'ameséieren an den Télévie z'ënnerstëtzen.Dëst Joer waren d'Centres de promesses, aus deene mer ocherageschéckt kruten, hei:- plus de Centre de promesses permanent Rodange (zanter 2002 derbäi)- an natierlech um Kierchbierg am (neien) Siège vun RTL:1) Fotoe vu freides owes 2) Fotoe vu samschdes moies a mëttes an owes bis 19 Auer 3) Fotoe vu samschdes owes vun 19 bis 24 Auer

Baussent de Centre de promesses waren zanter dem leschten Télévie 2017 am ganzen ... Manifestatiounen. Dat ware Manifestatiounen, déi organiséiert si gi vu Veräiner a Privatleit – wéi Fester, Gëllen Hochzäiten, Gebuertsdeeg, privat Partyen ... Der Kreativitéit ass hei keng Grenz gesat!Ma och Betriber hu sech engagéiert, zum Beispill duerch de Verzicht op Kaddoen um Enn vum Joer zu Gonschte vum Télévie oder datt sportlech Leeschtunge vu Mataarbechter un en Don gekoppelt waren oder duerch de Verkaf vu Gadgeten.D'Fuerschung géint de Kriibs brauch d'Hëllef vun eis all a jidderee kennt op d'mannst ee Fall aus sengem noen Ëmfeld: D'Diagnos Kriibs trëfft all Joer hei am Land eng 2.000 Mënschen.Fir datt hir Chancen op Heelung méi grouss ginn, muss d'Fuerschung um Top sinn, an dofir si vill Suen néideg: Télévie ass d'Stéchwuert vun der Kollekt vu Suen an der Lutte géint de Kriibs.Alles an allem sinn duerch den Télévie, deen zanter 2002 zu Lëtzebuerg organiséiert gëtt, bis elo an deene 16 Editiounen bal 18 Milliounen Euro fir d'Recherche géint de Kriibs gesammelt ginn.

Zur Erënnerung:

2017: 1.620.455 Euro

2016: 1.567.596 Euro

2015: 1.550.847 Euro

2014: 1.389.098 Euro

2013: 1.153.928 Euro