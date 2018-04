© RTL Archivbild

Kuerz virun 18.30 Auer huet et an der Steeseler Strooss um Briddel op engem Schantje gebrannt. Eng Ambulanz aus der Stad, d'Pompjeeë vu Koplescht an aus der Stad an d'Police waren op der Plaz.Eppes no 23 Auer war an der Rue de la Montagne zu Hamm e Feier an engem Gaart. D'Pompjeeën aus der Stad an d'Police goufen do geruff.An um 1.46 Auer huet zu Ettelbréck an der Rue Pierre Wiser e Gaardenhaischen gebrannt. Hei waren eng Ambulanz an d'Pompjeeë vun Ettelbréck an d'Police am Asaz.