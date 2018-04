© RTL Radio Lëtzebuerg / Joel Detaille

An engem gutt gefëllte Sall wäerten d'Membere vun der Regierungspartei um Sonndeg offiziell en neie Generalsekretär designéieren.

No der Demissioun vum Marc Ruppert am November zejoert, hat den Deputéierte Claude Lamberty déi Tâche jo faisant-fonction iwwerholl. Hien dierft e Samschdeg mat enger breeder Majoritéit offiziell an där Positioun confirméiert ginn.

De Kongress steet awer natierlech och schonn am Zeechen vun de Chamberwalen am Hierscht. An do iwwerrascht, dass d'Partei vum Premier Minister e Samschfeg nach ëmmer keng Wallëschte presentéiert huet. Dat geschitt eréischt en Donneschdeg den 3. Mee, owes um 19 Auer am Atelier zu Hollerech. All déi aner grouss Parteien hunn hir Lëschte mëttlerweil presentéiert.