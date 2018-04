© RTL Archivbild

Op Uerder vum Parquet huet d'Police e Samschdeg den Owend zu Stengefort an um Wandhaff bei 274 Chaufferen den Alkohol kontrolléiert. 7 Mol war den Test positiv. E Führerschäin huet awer kee missen ofginn.



Kuerz virun 22 Auer war enger Patrull en Auto tëscht Wuelessen e Pëtscht opgefall, deen an enger Kéier bal d'Kontroll verluer huet, wéi en dem Policewon entgéintkomm ass. D'Beamten hunn d'blo Luuchten ugemaach a sinn dem Auto nogefuer. De Chauffer huet am Ufank nach gebremst, ma wollt sech duerno awer dervumaachen. Hie gouf an e Sens unique gestoppt. De Mann koum mat op de Policebüro. Hien hat ze vill gedronk, krut säi Führerschäin ofgeholl an e Protokoll.



Ma och op anere Plazen huet d'Police missen intervenéieren. Hei sämtlech Nouvellen am Iwwerbléck:





Etliche Führerscheinentzüge aufgrund von Alkohol am Steuer

Gegen 18.00 Uhr wurde ein Fahrer beobachtet, wie er mit seinem Fahrzeug gegen eine Mauer stieß und seine Fahrt fortsetzte. Der Fahrer konnte kurze Zeit später ermittelt und angetroffen werden. Er stand unter Alkoholeinfluss und sein Führerschein wurde eingezogen.

Ein weiterer Fahrer wurde gegen 19.40 Uhr in Petingen infolge gefährlichen Fahrens kontrolliert. Auch er war alkoholisiert und sein Führerschein wurde eingezogen.

Gelegentlich einer Kontrolle gegen 22.30 in der rue de Muhlenbach in Luxemburg stoppte ein Fahrzeug in der Nähe des Kontrollpunktes und frage die Beamten ob er seinen Wagen dort abstellen könnte. Da es sich dabei jedoch um einen Fahrradweg handelte, wurde ihm dies untersagt. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein wurde eingezogen.

Auf der N20 verlor eine Fahrerin gegen 22.30 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug und landete im Straßengraben. Der Alkoholtest verlief positiv, der Führerscheinentzug wurde ausgestellt und Anzeige erstellt.

Ein weiteres Fahrzeug wurde gegen 01.30 Uhr auf der A13 infolge einer Schlangenlinienfahrt kontrolliert. Auch hier wurde der Führerschein wegen Alkohol am Steuer eingezogen.

Zu einem Unfall kam es gegen 01.40 Uhr in Belvaux, wo ein alkoholisierter Fahrer mit seinem Wagen gegen ein ordnungsgemäß stationiertes Fahrzeug stieß. Der Führerschein des Fahrers wurde eingezogen.

Gegen 01.40 Uhr wurde ein in Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug in Esch/Alzette gesichtet. Der Fahrer wurde kontrolliert. Er stand unter Alkoholeinfluss. Zudem bestand gegen ihn ein Fahrverbot.

Kurz nach 04.00 Uhr stieß ein Fahrer mit seinem Wagen gegen einen Pfosten. Auch der Führerschein dieses Fahrers wurde aufgrund von Alkohol am Steuer eingezogen.

Gegen 04.00 Uhr traf die Polizei in Esch/Alzette auf ein Fahrzeug welches trotz beschädigter vorderer Stoßstange und kaputtem Vorderreifen gesteuert wurde. Auch hier wurde der Führerschein des Fahrers eingezogen.

Ein weiterer Führerschein wurde kurz nach 05.00 Uhr in Esch/Alzette wegen Trunkenheit am Steuer und infolge eines Unfalls eingezogen.

Zwei weitere Führerscheine wurden gegen 02.15 Uhr in Wiltz und 02.40 in Wasserbillig eingezogen.