An engems ass et d'Informatioun, dass elo och eng Instructioun géint dee Polizist leeft, deen op der Camionnette gefuer war. Dee war jo mat grousser Vitesse am Kader vun der Poursuite vum flüchtege Chauffer an de Policeauto gerannt, an deem ee Polizist gestuerwe war.



Eng weider Polizistin, déi ganz uerg verwonnt gi war, ass nach ëmmer a Liewensgefor.



De flüchtege Chauffer souz zanter a Sonndeg virun enger Woch an Untersuchungshaft.



Communiqué du parquet de Diekirch concernant l’accident mortel survenu le 15 avril 2018 à hauteur de Lausdorn.

(23.04.2018)

Le juge d’instruction de Diekirch a ordonné en date d’aujourd’hui et sur réquisition du procureur d’Etat de Diekirch, la mainlevée du mandat de dépôt qui avait été délivré à l’encontre de la personne arrêtée dans le contexte de l’accident mortel survenu le samedi 14 avril 2018 à hauteur de Lausdorn.

Un mandat de dépôt avait été délivré dimanche 15 avril 2018 conformément aux dispositions du code de procédure pénale, justifiant une détention préventive notamment en cas d’existence d’un danger d’obscurcissement des preuves ou d’un danger de fuite de l’intéressé.

Les services chargés de l’enquête par le juge d’instruction ayant pu auditionner au cours de la semaine passée tous les témoins susceptibles de contribuer à élucider la survenance de cet accident, le maintien du conducteur en détention préventive ne se justifie plus à l’heure actuelle.

Au cours de la semaine passée, l’instruction en cours contre le conducteur ayant pris la fuite pour échapper au contrôle de police a par ailleurs été étendue au policier, conducteur de la camionnette impliquée dans l’accident des deux véhicules de police et qui a coûté la vie à un policer et grièvement blessé la passagère qui est toujours dans un état critique.