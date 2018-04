© RTL-Archiv

Zuan der Rue de Chemin de fer - Montée d'Oertrange waren 2 Autoe géint 7.40 Auer net laanschtenee komm. 1 Persoun gouf blesséiert. D'Ambulanz aus der Stad war op der Plaz, grad ewéi d'Pompjeeë vu Mutfert.Nëmme puer Minutten dono hat et op dergerabbelt. Hei waren direkt 3 Autoen involvéiert. Bei deem Accident goufen 2 Persoune verwonnt. D'Ambulanz vun Ettelbréck, d'Pompjeeë vun Ettelbréck a Schieren, grad ewéi d'Police a Ponts et Chaussées waren op der Plaz.Um 10 Auer du gouf et eng Kollisioun tëscht 2 Autoen zuan der rue de Bruxelles. Et blouf hei beim Materialschued.Um 10.30 Auer ass op derWaldhaff Richtung Tunnel Stafelter en Auto an eng Mauer gerannt. Och hei gouf kee blesséiert.