D'Offer u Bauterrainen an d'Luucht, de Pacte logement ëmzesetzen, a weider steierlech Incitatioune fir d'Renovatioun an d'Energieeffizienz vu Gebaier: Dat sinn e puer vun de Mesuren, déi de Wirtschafts- a Sozialrot a sengem Avis iwwert déi ekonomescher, sozialer a finanzieller Entwécklung vum Land a Saache Logement virschléit.





Avis WSR iwwer ekonomesch, sozial a finanziell Entwécklung



D'Iwwerleeungen dozou stellen den Haaptdeel vun deem Avis duer. An der Aféierung geet dovu Rieds, dass d'Regierungen d'Flicht hunn, dofir ze suergen, dass all d'Bierger vum fundamentale Recht profitéieren, fir eng Wunneng ze hunn. Et gëtt awer och vun der klorer Disproportioun tëscht der Nofro an der Offer u Wunnenge geschwat.

A méi präzis tëscht der Demande, déi ëmmer méi an d'Luucht geet, an der Offer, déi ze rigid wär. Op Säite vun der Nofro spillt ënnert anerem d'Immigratioun eng Roll, e Changement an der Familljestruktur, soudass et ëmmer méi Stéit vu just enger Persoun gëtt, an, Zitat, d'“croissance extensive“ zanter dem Joer 2000. D'Wunnengsbaupolitik wär an der Haaptsaach op d'Demande axéiert, ouni dass een dobäi d'Garantie hätt, dass d'Offer am selwechte Rhythmus nokéim; dofir misst d'Logementspolitik dann och méi op d'Offer axéiert ginn.



Fir déi deier Präisser wär de Manktem u Bauterrainen zoustänneg, déi an de Verkaf kommen, an dass net dicht genuch gebaut géif ginn; donieft missten nei gebaute Wunnengen op d'mannst dem demografesche Wuesstem nokommen, sou de Conseil économique et social. Deen kritiséiert allerdéngs och, dass et net genuch Donnéeën zum Logement ginn. Dofir fuerdert de Wirtschafts- a Sozialrot dann och eng déif-gräifend Etüd iwwert de Fonctionnement vum Lëtzebuerger Wunnengsmaart.

Wat déi konkret Mesuren ugeet, déi ze huele wären, waren d'Patronen am Conseil économique et social der Meenung, dass d'steierlech Erliichterung op der Plus-value beim Verkaf vu Wunnengen hir Friichte gedroen hätt, wougéint d'Gewerkschafte bedauert hunn, dass keng Statistiken dozou virléichen, wat déi Moossnam zejoert konkret bruecht hätt. De Wirtschafts- a Sozialrot ass donieft dofir, dass méi dicht soll gebaut ginn an dass eng Politik gemaach gëtt, déi zum Zil huet, d'Offer un Terrainen ze deblockéieren.

A punkto subventionéiert Wunne wënsche sech souwuel d'Patrone wéi d'Gewerkschaften e standardiséierte Cahier des charges dozou. D'Syndikater proposéieren doriwwer eraus, dass all Gemeng eng gewëss Zuel u Sozialwunnenge virgesi sollt, wougéint d'Patronat mengt, et sollt e Bilan gezu gi vum Bau vu sou Wunnengen am Kader vu PAPe vun neie Quartieren. Fir de ganze Conseil économique et social da sollten d'ëffentlech an d'privat Promoteure gläichgestallt ginn, wat d'staatlech Hëllefen ugeet, dat am Kontext vun der Bedeelegung vum Staat um Kaf vun Terrainen a vun der Bedeelegung vum Staat um Bau oder um Kaf vu Sozialwunnengen.