Fir aus der 52-Woche-Reegelung eng 78-Woche-Reegelung ze maachen, ass fir den LCGB e Schratt an déi richteg Richtung, ma zefridden ass den LCGB net.

© RTL-Archiv

Zum enge well sech net iwwert de Kënnegungsschutz geäussert gëtt, zum anere well de chrëschtlech soziale Gewerkschaftsbond eng fundamental Diskriminatioun tëschent dem privaten an dem ëffentleche Secteur gesäit.



Dat sot de President Patrick Dury um Méindeg de Moien op enger Pressekonferenz, wou en drun erënnert huet, datt den LCGB gefuerdert huet, datt déi Limitt ganz gestrach gëtt.





De Patrick Dury (LCGB)



Den LCGB ass dann och der Meenung, datt de Sozialminister Romain Schneider an dësem Dossier 4 wäertvoll Jore verschwent huet, op Käschte vu schwéier kranke Leit, déi zënter 2014 d'Affer vun der 52 Woche Guillotine goufen.