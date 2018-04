© René Pfeiffer/RTL

Op der anerer Säit ass d'Beschäftegungszuel ëm 3,8% geklommen esou dass um Enn vum leschte Joer 436.000 Leit hei am Land geschafft hunn. Fir d'Zukunft bleiwen der Adem trotzdeem nach genuch Erausfuerderungen.

D'Reform vun der Adem gesäit no enger gegléckter Aktioun aus, an enger Ëmfro hu sech ronn 86% vun de befrote Leit zefridde mam Accueil vun der Adem gewisen, 59% mengen dass d'Adem bei der Sich no Aarbecht och wierklech hëlleft. Di reng Zuelen déi d'Adem presentéiert gesinn op alle Fall gutt aus, den Aarbechtsminister Nicolas Schmit. Dass de Chômage zeréck geet, hänkt virun allem mat der gudder Konjunktur am Land zesummen.

Net all Mënsch op der Sich no Aarbecht profitéiert d'selwecht vun der Baisse vum Chômage: Leit mat iwwer 45 Joer si méi schwéier ze vermëttelen, grad esou handicapéiert Salariéen, fir si ginn d'Chômagezuel nees erop, obwuel fir dës Leit speziell Mesuren ergraff goufen. An dann eng paradoxal Situatioun: vum Enseignement Supérieur diploméiert, dat heescht di am meeschte qualifizéiert Leit hunn et och méi schwéier gehat. D'Isabelle Schlesser, Direktesch vun der Adem, gëtt awer ze bedenken, dass een dat ganzt net iwwerbewäerte soll, virun allem well gewosst ass, dass d'Zuel vu Leit déi genee esou en Diplom hunn, relativ héich zu Lëtzebuerg ass. Trotzdem muss fir dës Leit ausgebaut ginn.





De Bilan 2017 vun der Adem/Reportage Ben Frin



Och d'Zuel u Laangzäit-Chômeure géif relativ héich bleiwen. D'Betriber hunn et schwéier fir verschidde Beruffer di richteg Kandidate mam richtege Profil ze fannen, dacks sinn et spezialiséiert Beruffer mat héijer Qualifikatioun, dës Beruffer sinn hei am Land net am Chômage. Dozou gehéiert de Banken- a Finanzsecteur oder och nach de Secteur vun der Informatik.

199 Sanktioune wéinst Refus de Travail huet d'Adem dann nach am leschte Joer ausgeschwat.