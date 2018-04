E Sonndeg war an dereng grouss Alkoholskontroll op Uerder vum Procureur d'Etat. Kontrolléiert gouf dobäi an der Avenue de la Gare, der Rue de Trèves um Cents an der Côte d'Eich. Dobäi goufen 278 Automobiliste kontrolléiert an an dräi Fäll haten d'Chaufferen ze vill gedronk. Permise goufen awer keng agezunn.Ouni Führerschäin dogéint ass et fir en Automobilist um Sonndeg de Moie weidergaangen. Op enger Tankstatioun zuass dem Personal géint 9.40 Auer e Mann opgefall, deen däitlech ze vill gedronk hat. Wéi d'Police op d'Plaz koum, wollt de Mann grad vun der Statioun fortfueren a gouf ugehalen. Am Ufank wollt hie keen Alkoholtest maachen, wat dunn awer passéiert ass. D'Resultat war positiv an de Permis gouf agezunn.Tëschtass um Sonndeg géint 23 Auer en Automobilist op der falscher Spur ënnerwee. Obwuel e Gefier, wat him entgéint koum, auswäiche konnt, koum et zu enger Beréierung. De Chauffeur, deen d'Schold um Accident hat, ass awer einfach weider gefuer. Den zweeten Automobilist ass him bis op Ettelbréck nogefuer, wou dann och d'Police dozougestouss ass. Et huet sech erausgestallt, datt de Maximalwäerter vun Alkohol am Blutt méi wéi dat duebelt war, wéi erlaabt, wann een Auto fiert. De Mann krut provisoresch de Permis ofgeholl.An der Lonkecherstrooss zuass enger Policepatrull e Gefier opgefall, datt Matten op der Kräizung mat der Märelerstrooss stoung an de Besëtzer vum Auto war dobäi, säi Gefier ze kucken. Ma wéi de Mann d'Police gesinn huet, ass hien einfach fortgefuer an huet dobäi eng rout Luucht ignoréiert. D'Beamte sinn nogefuer an de Chauffeur, dee liicht am Zick-Zack gefuer ass, ass eréischt stoe bliwwen, wéi d'Beamten déi blo Luuchten ugemaach hunn. Wéi d'Polizisten dunn aus hirem Won geklomme sinn, huet de Mann de Réckgang agemaach an ass an de Policewon gerannt. Och dëse Automobilist hat méi wéi duebel esou vill gedronk, wéi een dierft, wann een Auto fiert. Während der Kontroll gouf de Mann ëmmer méi aggressiv, esou datt d'Beamten hien hu missten immobiliséieren an him Handschellen uleeën. Dono koum hien, fir säi Rausch auszeschlofen, och an Arrest. De Permis krut hie provisoresch ofgeholl.