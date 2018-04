Eng Sonndeg um 15.30 Auer krut d'Police vun engem Zeie gemellt, dass 2 Männer am Garer Quartier an der Stad 2 Vëloe geklaut hunn.

© AFP

Den Zeien hat der Police eng genee Täterbeschreiwung ginn an och d'Direktioun genannt, an déi béid Männer sech mat de Vëloen ewech gemaach haten. D'Beamten hunn ee vun de gesichte Männer dunn och mat Hëllef vun der geneeër Beschreiwung an der Géigend vun engem Foyer erëmfonnt. Déi 2 Vëloen hat hie bei sech. Säi Kompliz konnt kuerz Zäit drop och do gestallt ginn.Op Uerder vum Parquet goufe béid Männer festgeholl. Si musse sech virum Untersuchungsriichter veräntweren.