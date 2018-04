2014 huet et beim Xavier Bettel an der Ried geheescht, datt jonk Famillen an Zukunft erëm eng Chance mussen hunn en Doheem ze fannen, ouni datt se dofir mussen an d'Grenzregioun plënneren.

De Baulandvertrag sollt eng vun de Geheimwaffe sinn.

Anere Wichtege Sujet an der Deklaratioun viru 4 Joer war de Chômage, dee misst onbedéngt erofgoen, huet de Staatsminister deemools ënnerstrach...den Taux louch am Mäerz 2014 bei 7 Komma engem Prozent. De Xavier Bettel huet deemools a senger Ried drop gepocht, datt net déi perséinlech Beléiftheet an de Sondagen dat Wichtegst dierft sinn.





Deel 1: Deklaratiounen 2014 an 2015, e Réckbléck



D'Regierung bräicht kee Plus an de Sondagen, mee e Minus an de Prozenter vum Chômage, esou de Premier deemools. Ma de Minus bei de Prozenter vum Chômagetaux ass do. Am Mäerz dëst Joer louch deen Taux nach bei 5,7 Prozent..., wéi gesot viru 4 Joer waren et 7,1 Prozent. Och wann dat zum Deel d'Resultat vun der gudder Konjunktur dierft sinn.



© Archiv RTL Télé Lëtzebuerg

2015 war dann d'Steierreform ee Sujet an der Deklaratioun iwwert d'Lag vun der Natioun. Zu engem einfachen an transparente Steiersystem sollt d'Reform féieren, eng Reform, déi souwuel di sozial Ënnerscheeder, wéi och d'Spezifizitéite vu Lëtzebuerg mat an d'Rechnung hëlt. Eng Reform, déi dunn och op den 1te Januar 2017 a Kraaft getrueden.

A senger Ried vun 2016 huet de Staatsminister Bettel d'Erausfuerderung Trafic an de Stauproblem ugeschwat. Eng Verkéiersreform gouf et bis elo net an opgeléist huet sech och kee Stau, am Géigendeel kéint ee soe wann een all Moies a mam Auto op d'Aarbecht fiert an owes erëm heem. Am Grëff sinn och keng Retarden, op d'mannst net déi vum ëffentlechen Transport.





Deel 2: Deklaratiounen 2016 an 2016, e Réckbléck



An trotzdeem ginn et eng Rei Konzepter déi wéi di nei Garen Houwald a Pafendall ofgeschloss sinn, oder wéi dat éischt Stéck vum Tram an de Funiculaire. Si hu fir di betraffe Beruffspendler tatsächlech Erliichterunge bruecht. Aner Projete wéi den Ausbau 3 Spuere vun der A3, weider multimodal Garen, den Ausbau vun der Stater Gare selwer, de weider Ausbau vum Tram eng ganz Rei vu Park&Riden op wichtege Punkten. 2017 da gouf an der Ried vu qualitativem Wuesstem geschwat.

Haut ginn tatsächlech grouss nei industriell Projeten net einfach nëmmen duerchgewénkt (am Stil Haaptsaach méi Wuesstem) mee net nëmmen an der Gesellschaft mee och ënnerhalb vun der Regierung op d'mannst kritesch hannerfrot. Opziele kéint een eng Jughurtsfabréck déi ze vill Waasser soll verbrauchen, oder eng Steewollfabréck déi ze vill Emissiounen huet oder och de Projet Google Datenzenter den zwar wuel erwënscht ass an awer kontrovers diskutéiert gëtt.