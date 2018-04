Ried zur Lag vun der Natioun: Wat gouf ëmgesat? (23.04.2018) No 19 mol Juncker steet um Dënschdeg fir d'5. Kéier de Premier Xavier Bettel op der Chamberstribüne, fir iwwert d'Lag vun der Natioun ze schwätzen.

Mir hunn een Dag virum Etat de la Nation an der Chamber e puer Punkten aus de leschte Rieden erausgeholl a gekuckt wou d‘Projeten dru sinn.Vill Changementer gouf et an der Famillje-Politik. De klammende Wunnengspräisser wëll een entgéintwierken an och de Mobilitéitsproblem an de Grëff kréien.