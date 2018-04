Den Tram an der Testphas fir d'Fouer (23.04.2018) Wéini fiert den Tram dann elo wierklech duerch d'Schäffer-Allée?

Wuel géing den Tram Passagéier op de Glacis bréngen an nach weider op d'Stäreplaz fueren, allerdéngs wier dat a senger Testphas. Rieds goung och vu „provisoire“.



D'Fouer geet dëst Joer den 23. August un an dauert bis dënschdes, den 11. September. Déi bis elo net confirméiert Informatioun, dass den Tram seng Testphas fir bis op d'Stäreplaz Mëtt September hannert sech huet, schéngt eng reeëll Optioun ze sinn.

De Plazmeeschter vun der Fouer, Marc Weydert, präziséiert, dass et keng Alternativ, also kee Plang B gëtt an der Konstellatioun Tram/Fouer! D'Organisatioun an d'Konzeptioun vun der Editioun 2018 wier op déi zwee Arrêtë (Neien Theater a Faiencerie) vum Tram opgebaut.



D'Variant "ouni Tram op de Glacis" kënnt fir hien net a Fro.

Den Tram wäert dann och an Zukunft nëmmen op engem Gleis duerch d'Schefferallée fuere während de Fouerwochen, seet de Marc Weydert, op där anerer Säit stéingen och an d'Zukunft d'Buden.



D'Vitesse vum Tram léich iwwregens an der Testphase an der Schefferallée bei enge 15 Kilometer an der Stonn.