Nom Succès vun der éischter, méi kuerzer Editioun zejoert, geet de Projet dëse Summer an d'Verlängerung. Vun Enn Juni Bis September, also net zwou Woche wéi zejoert, mee 2 an en hallwe Mount leeft dëst Joer de Projet Guide fir en Dag.



Et kënne klassesch Visitten zu Fouss sinn, Vëlostier, oder och Bistrostier. Fir d'Hobbyleefer war zum Beispill zejoert ee Laf vun 10 Kilometer ronderëm d'Stad dobäi, organiséiert vum Briteschen Ambassadeur John Marshall. Dobäi hätt hien dovunner profitéiert un der Lëtzebuerger Sprooch ze schaffen. Virun engem Joer hätt hien net sou vill op Lëtzebuergesch geschwat. Beim Tour hätt hien dunn eng flott Erfarung mat der Lëtzebuerger Sprooch gehat.



Och dëst Joer wëll de Briteschen Ambassadeur ee Laf organiséieren. Donieft schafft hien un enger Visitt vun der Stad ronderëm d'Lienen tëscht Lëtzebuerg an England.

De But vu Guide fir een Dag wier et d'Leit op aussergewéinlech Plazen am Land ze bréngen, duer wuer se villäicht soss net géif goen, sou d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener. D'Visitte wiere jiddefalls zejoert ganz gutt ukomm.

De Feedback war ganz positiv, vill Guiden a Visiteuren hate gefrot, op dëst Aktioun géif widderholl ginn. Wichteg wier dëse Guide fir en Dag virun allem fir déi sozial Kohesioun.



Wärend zwou Woche wieren iwwer 35 Guide mat ronn 230 Visiteuren ënnerwee gewiescht. D'Visitte sinn och dëst Joer gratis, an d'Guide si Benevollen. Eng Visitt soll minimum 90 Minutten daueren.

Ween Guide fir een Dag wëll ginn, dee ka sech bis de 15 Juni um Site offiziellen Internetsite mat senger Iddi mellen.