Si hunn virum Stater Geriicht am Prozess ëm eng Brandstëftung am Abrëll 2015 am Prisong ausgesot.

E Prisonéier vun haut 22 Joer hat viru ronn 3 Joer am Bloc B/P3 e Feier geluecht. Hien hat sech owes a senger Zell verbarrikadéiert an ë.a. eng Matrass ugefaangen. En aneren, haut 33 Joer ale Prisonéier soll deen 1. dozou ugestiwwelt hunn.

Dat huet allzäit en Enquêteur ausgesot; deen zweeten Ugeklote kontestéiert déi Virwërf awer. Dem Polizist no hätt deen eeleren deem jonken allerdéngs e Briquet zoukomme gelooss, obwuel dee choleresch war, op Grond vun engem Tëschefall mat engem Giischtchen. Fir e weideren Enquêteur hätt den Haaptbeschëllegte wuel Kleeder op seng Matrass geluecht a béides ugefaangen; deem Polizist no hätt, wéinst de Gasen, akut Liewensgefor fir déi zwee Leit an der Zell bestanen, iwwerdeems zwee Giischtercher blesséiert gi wären.

Déi zwee hu alle béid erkläert, dass den Haaptugeklote gesot hätt, hie géif deen 1., deen a seng Zell erakéim, ëmbréngen; deen ee Giischtchen huet och betount, de jonke Mann hätt geschéngt, zu allem entschloss ze sinn. Et gouf dunn decidéiert, dass eng Equipe an d'Zell eragoe sollt, ouni een ze blesséieren; um Wee dohin hätt déi dunn awer gesot kritt, et géif bannena brennen. Wéi deen 1. Giischtchen eragoung, wären ë.a. Schosselen a Läffelsgeschir geflu komm; eréischt no enger Zäit hat de Giischtchen den Haaptbeschëllegten erkannt, en ëmgestouss a probéiert, en z'immobiliséieren, dobäi awer eng ferm an d'Gesiicht kritt. En zweete Giischtche krut Schierbelen an d'Gesiicht; déi zwee konnten dono 6-7 Méint (fir deen 1.) an 3 Méint (fir deen Zweeten) net schaffe goen. Virun deem Hannergrond huet d'Me Lisa Wagner eppes méi wéi 53.000 € Schuedenersatz fir déi zwee Männer gefrot.

Um Ufank vun der Sëtzung hat e Feierexpär deklaréiert, d'Viraussetzung fir e komplett Ausbrenne vun der Zell wär gi gewiescht. A sengen Ae war e Schued un der Struktur vun der Zell méiglech; zu engem Iwwergräifen op den 3. Stack hätt et awer wuel net kënne kommen.

Dëse Prozess geet um Mëttwoch virun.