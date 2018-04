© RTL Archivbild

Wéi et heescht, wéilt de Konzern aus Russland, dee schonn an der Belsch, ënnert anerem zu La Louvière, implantéiert ass, zwou weider Fabricken an der Géigend vu Léck iwwerhuelen, sou wéi de Site zu Diddeleng. D'Medie baséiere sech op Informatioune vu Gewerkschaftssäit.De russesche Stolproduzent hätt eng Visitt vun deenen 3 Infrastrukture gemaach, nodeems ArcelorMittal annoncéiert huet déi betraffe Sitte wëllen ze verkafen. De Lëtzebuerger Stolproduzent muss eng Rei Wierker opginn, en Vue vun der Reprise vum italienesche Konzern Ilva, fir eng Monopol-Stellung ze evitéieren.D'EU-Kommissioun soll sech den 23. Mee an dësem Dossier positionéieren. Am Virfeld haten och schonn de Wirtschaftsminister Etienne Schneider an de Buergermeeschter vun Diddeleng, Dan Biancalana, schrëftlech bei der zoustänneger EU-Kommissärin intervenéiert. Si hu gefuerdert, dass alles misst gemaach ginn, fir de Site zu Diddeleng ze erhalen.Nieft Diddeleng wëll ArcelorMittal nach eng Partie aner Wierker oftrieden, ënnert anerem a Rumänien an an Italien. Aktuell ginn déi eenzel Sitte vun engem onofhängegen Administrateur, dee vun der EU-Kommissioun designéiert gouf, geréiert.koumen e Méindeg mam Wirtschaftsminister aus de Wallonie beieneen, fir dass d'Passatioun a geregelte Konditiounen iwwert d'Bühn geet. Och den OGBL huet sech e Méinedg zu Wuert gemellt, a fuerdert eng gemeinsam Strategie tëscht Regierung a Gewerkschaften. Dass Tripartite sollt zesumme kommen, géif an den Ae vum Onofhängege Gewerkschaftsbond den Ament kee Sënn maachen.