An enger gëtt gefuerdert, dass d'Protokoller sollten adaptéiert ginn, wann ee vun engem Radar geblëtzt gëtt, awer just 1 bis 3 Kilometer an der Stonn iwwert der virgeschriwwener Vitesse läit. D'Montanten sollten no ënne revidéiert ginn. De Petitionnaire huet och konkret Beispiller. Sou sollt en Depassement vun engem Kilometer an der Stonn bei 24 Euro leien. Weider solle Motoen d'Autorisatioun kréien fir iwwert d'Bus- an Taxispueren ze fueren, sou wéi dat an Éisträich de Fall ass, fuerdert e weidere Petitionnaire.



Fir manner Stauen am Dag ze hunn, gëtt an enger anerer Petitioun gefuerdert, dass all déi mobil Schantercher op den Autobunnen während dem Dag vu Moies 6 bis Owes 8 Auer missten ofgeschaaft ginn.



An enger anerer Petitioun, déi och e Méindeg an der zoustänneger Chamberkommissioun guttgeheescht gouf, ass et d'Fuerderung, dass et op de Bus-, Tram- an Zucharrêten misst verbuede sinn ze fëmmen. En anere Petitionnaire setzt sech fir d'Erhale vun der Gebléishal vun der fréierer Arbed um Belval an.

An all de grousse Geschäfter sollen Plastikstute verbuede ginn, gëtt an enger weiderer Petitioun gefuerdert. Et sollt op d'Benotze vun Tuten aus Pabeier gesat ginn, déi aus recycléierbarem Pabeier hiergestallt goufen.



Et gouf och eng Petitioun ugeholl, an där sech fir d'Aféiere vun engem Vidange-System fir Béchsen, Einweg-Glieser a Plastiksfläschen ausgeschwat gëtt. Et huet een och d'Méiglechkeet bis de 5. Juni eng Petitioun ze ënnerschreiwen an där de Petitionnaire fuerdert, dass keen Alkohol u Jonker ënner 18 Joer duerf verkaf ginn.



Déi eenzel Petitioune kënne wéi gesot bis de 5. Juni ënnerschriwwe ginn. Wann eng Petitioun de Seuil vu 4.500 Ënnerschrëften depasséiert, gëtt se am Chamberplenum ëffentlech diskutéiert. Bis ewell war dat fir 26 Petitiounen de Fall.



Déi Petitioun mat de meeschten Ënnerschrëften ass aktuell d'Petitioun iwwert d'Ofschafe vun de sougenannte Lëschtenhënn. Si gouf bis haut vu bal 3.400 Leit signéiert an ass nach den 8. Mee op.