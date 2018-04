Um Dënschdeg de Moie war an der Finanz- a Budgetskommissioun d’Presentatioun vum Stabilitéits- a Wuesstemsprogramm, a vum nationale Reformprogramm.

© RTL-Archiv

Wéi et do geheescht huet, gouf et zejoert een Defizit beim Zentralstaat vun 200 Milliounen Euro. Erwaart goufen 1 Milliard Euro.

Méi Detailer geschwënn.