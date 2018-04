© RTL Télé Lëtzebuerg / Luc Rollmann

D'Ëmweltministesch huet en Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz betount, datt een deene Suergen och nogeet. An deem Kader goufen eng ganz Partie Chifferen am Beräich Ëmweltkontrolle presentéiert. Sou huet een zum Beispill zejoert ëm 6.000 Autorisatiounen erausginn.



Nieft den Autorisatioune sinn awer och d'Kontrollen immens wichteg, fir sécher ze goen, datt d'Spillregelen och agehale ginn. Där Kontrolle goufen zejoert ronn 850 gemaach. Opmierksam gëtt een ëmmer méi dacks duerch Reklamatioune vu Bierger. Et wieren eben net just déi grouss Fäll vun der Aire de Berchem oder Goodyear, ënnersträicht d'Ëmweltministesch.



Et ginn och eng grouss Quantitéit vu méi klenge Fäll, wou zum Beispill Silo-Jus an e Gewässer leeft oder r Masuttstank net ganz dicht ass. Och déi Fäll, d'lescht Joer ware et der 101, gi verfollegt.



Et wier immens wichteg datt all déi Betraffen Administratiounen, awer och d'Pompjeeën an d'Police wëssen wéi een an sou Fäll ze agéieren huet. An deem Sënn goufen och Formatioune gemaach a wäerten nach gemaach ginn.



D'Kontrollunitéite vun der Ëmweltverwaltung an am Waasserberäich schaffen enk zesumme mat der Kontrollunitéit vun der Natur- a Bëschverwaltung. Vun elo un kënnen d'Leit hir Reklamatiounen och iwwert en Online-Formulaire areechen

