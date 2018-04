2017 an 2018 goufen hei am Land d'Budgetsreegelen, wat de Solde structurel ugeet, eng Zort Staatsdefizit, respektéiert.

© AFP Archivbild

D'Staatsfinanze sinn also an der Rei, seet dean engem Schreiwes.Dat ass en onofhängege Gremium, deen déi ëffentlech Finanzen hei am Land iwwerwaacht.

Fir 2018 geet d'Regierung vu +0,4% vum PIB aus, dat kéint eng Ënnerschätzung sinn, sou de CNFP. Déi besser Zuele vun 2017, +0,9% vum PIB, wären net consideréiert ginn.

D'Estimatioune fir 2018 wären och 1,7 Punkte méi niddreg wéi déi vum Statec.

A moyen terme ass en Objectif vu -0,5% vum PIB fir déi zwee Exercicen, also 2017 an 18, erlaabt.